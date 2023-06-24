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迎接盛夏 大華府7月活動場場精彩

記者王福權╱華盛頓報導
狼谷國家公園7月5日帶來泰國舞蹈表演。（主辦方提供）
狼谷國家公園7月5日帶來泰國舞蹈表演。（主辦方提供）

夏季來臨，大華府地區集結音樂、舞蹈、文化特色的活動陸續登場，精彩可期。

國家管弦樂學院音樂饗宴 7/1登場

●國家管弦樂學院將於7月1日在馬里蘭大學舉辦音樂節盛會，該樂團將演出希格登與勃拉姆斯的第一交響曲作品、貝多芬第七交響曲等作品。圖森交響樂團首席打擊樂手和屢獲殊榮的當代打擊樂手將齊聚一堂，以雙打擊樂二重奏決鬥演奏精湛的協奏曲。節目以勃拉姆斯的「第一交響曲」壓軸，這是一部歷時20年的傑作，繼承海頓和貝多芬的偉大交響樂傳統。活動地址：8270 Alumni Dr, College Park, MD 20742。詳情：https://shorturl.at/zEM36。

狼谷國家公園 7/5泰國舞蹈表演

●受歡迎的索瑪帕泰國舞蹈團7月5日上午10時，將在狼谷國家表演藝術公園，帶來「暹羅愛情故事」舞蹈表演。索瑪帕泰國舞蹈團保留泰國文化藝術，該舞碼展現神話人物和王子之間的愛情故事。詳情：https://shorturl.at/eIW49。

國家美術館 7/7爵士四重奏音樂會

●國家美術館7月7日晚上6時，將在雕塑花園推出「米納西亞爵士四重奏音樂會」，邀請四位從紐約來的音樂大師，他們以原創作品和對經典的創新演繹而聞名。四位演奏家爵士音樂家的演奏風格涵蓋爵士、現代、通俗與流行音樂。該音樂會需註冊門票，主辦方採用抽籤方式釋票，註冊通道6月26日上午10時啟動，截至6月30日中午12時，門票結果將在7月3日上午10時公布。詳情：https://shorturl.at/vFHR8。

希爾伍德莊園 7/7慶日本七夕情人節

●華府希爾伍德博物館(Hillwood)7月7日將推出日本七夕情人節活動，下午5時30分至晚上7時民眾可與心愛之人漫遊日本花園，晚上7時至8時在草坪有東寶江東協會的音樂表演。民眾還可裝飾紙燈籠、嘗試日本書法和折紙，並體驗日本傳統習俗，寫下祝福語慶祝七夕。詳情：https://shorturl.at/crNRZ。

國家管弦樂學院7月1日在馬里蘭大學舉行音樂會。（主辦方提供）
國家管弦樂學院7月1日在馬里蘭大學舉行音樂會。（主辦方提供）
國家美術館7月7日晚上6時將推出「米納西亞爵士四重奏音樂會」。（取自官網）
國家美術館7月7日晚上6時將推出「米納西亞爵士四重奏音樂會」。（取自官網）

日本 泰國 美術館

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