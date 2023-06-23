大華府乾旱 官員籲民眾防範火災

大華府 今年上半年見證歷史性的乾燥天氣，2023年截至目前是馬州 自1895年以來第五個最乾旱的年份，所幸本周的降雨稍微緩解旱象，消防與應急官員特別提醒民眾，盛夏到來之際，乾旱環境恐增加火災的概率，呼籲民眾提高警覺防火。

大華府近兩天的降雨緩和了乾旱問題，氣溫也因此稍降，氣象專家表示，本周未來幾天將持續有零星降雨，23日回暖，最高氣溫在華氏度80度左右，濕度提高，午後或將迎來陣雨，周末氣溫將進一步升高。

雖然本周降雨量增加，大華府地區仍面臨「中度乾旱」(moderate drought)，今年降雨量比往年少了8吋多。

華府消防與應急隊(DC Fire and EMS)表示，日前因氣候乾燥，發生戶外火災的可能性大大提高，消防隊公共信息官員馬基羅(Vito Maggiolo)提醒公眾，本周降雨過後氣溫將再次升高，預計會再度迎來乾旱，因此民眾在使用明火或吸菸時要格外小心，尤其夏季戶外燒烤活動頻繁，需更謹慎防範。

馬基羅表示，日常防止火災的方法包括確保家中有菸灰缸，在戶外抽菸也不要隨意亂丟菸頭，室內電器的使用及管理妥善，避免過熱走火，此外即使在屋外，也不要留有無人看管的明火或蠟燭等；家中可預備滅火工具，住公寓的民眾也應熟知逃生路線，了解火災的應急防護知識。