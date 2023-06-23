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北美華人暨曉蘭杯排球賽 馬州圓滿落幕

馬州訊
青年男子隊冠軍(第一排)來自CCACC排球訓練營。（主辦方提供）
青年男子隊冠軍(第一排)來自CCACC排球訓練營。（主辦方提供）

2023北美華人暨曉蘭杯排球賽日前在馬州圓滿落幕，15支來自馬州、維州、新澤西州、俄亥俄州的美國華人排球隊參加一年一度的華人排球盛會，隊員中有年近七旬的排球老將，也有青春活力的中學生和大學生，最年輕的球員不到九歲。

經過12局、近十小時的激戰，最終混合隊由排球世家馬州的「段醫生隊」奪得冠軍，美京華人活動中心(CCACC)的「Smash隊」獲得第二名；青年男子組冠軍由美京華人活動中心的「MoCo戰士隊」摘得，與第二名的新澤西「普林斯頓助推器隊」得分相同，靠計算小分才分出勝負；成年組由維州的「Oakton隊」摘金，維州「鐵匠隊」獲得亞軍。

美京華人活動中心不僅贊助近幾屆的曉蘭杯，且組織數支球隊連續參加。由曉蘭擔任教練的美京華人活動中心排球訓練班從1995來已持續近30年，每學期有約150名學生，加上夏令營的成員，可謂「桃李滿華府」。

曉蘭杯(ACVB & XiaolanCup)前身是北美華人排球聯賽(ACVB)，始於1998年，歷來在北卡、新澤西、賓州、馬州等地輪流主辦，2008年改為「曉蘭杯」，以表美國華人排球愛好者隊前國手周曉蘭的熱愛，她是中國80年代取得女排三連霸的國家隊主力，曾被譽為「天安門城牆」，也是眾多排球愛好者心目中的偶像。

華人 馬州 新澤西州

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