台灣原聲青訪團 7/1大華府演出

2023年台灣原聲國際學院青年美巡訪問團全體團員合照。（主辦方提供）

台灣「原聲國際學院巡美青年訪問團」將蒞華府 訪問，7月1日下午2時30分將在大華府摩門聖殿訪客中心舉行音樂會。

該合唱團一開始由台灣最高山脈玉山的原住民 兒童與青少年組成，他們2016年曾訪問華府，在摩門聖殿訪客中心演出，轟動大華府僑界。這些成員大多是孤兒，他們沒有經過專業訓練的聲音像天籟一般，得天獨厚，因此稱為「原聲」，他們的精彩演出，也是義工們40多年來愛心接力的成果。

義工們以台北建國中學及台灣大學的師生為主，他們不但帶領孩子們走出大山，更走出世界，使「原聲」的規模從周末補習學校發展到今日台灣第一所完全由私人基金會所創辦、經過教育部 立案，且提供住宿學雜費全免的高中。

五年來，由原聲高中造就出來的學子，繼續到更高學府的碩士博士生分散在世界各地，而這些留學生們學成後幾乎全部回到家鄉，將所學回饋家鄉部落，帶領有資質且上進的孩子獲得更多機會。

本次音樂會由世界華人婦女企管協會大華府分會、巴爾的摩分會及婦女聯合會共同主辦，活動地址：9900 Stoneybrook Dr, Kensington, MD 20895。音樂會入場卷將於演出當天下午1時開放排隊等票，先到先得，坐滿為止。索票可聯絡以下主辦單位，自由捐獻。汪良元(626)536-3992、毛家怡(202)550-0077、張春燕(240)888-4890、白越珠(443)629-0135。