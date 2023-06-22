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乘Lyft險遭綁架 維州女子跳車自救

記者張筠／維州報導
維州女子卡特琳日前乘Lyft險些被綁架，途中選擇跳車自救，身體雖未受傷，但留下心理陰影。（美聯社）
維州女子卡特琳日前乘Lyft險些被綁架，途中選擇跳車自救，身體雖未受傷，但留下心理陰影。（美聯社）

維州阿靈頓郡(Arlington County)女子卡特琳(Katlyn)日前搭乘網約車Lyft時，發現司機擅自更改路線，疑似意圖綁架，她不得已選擇在途中跳車，所幸沒有受到任何傷害，卡特琳稱，這是「一生中最可怕的經歷」，心理留下陰影。

29歲的卡特琳17日晚從華府西北部社區乘Lyft回家，但剛上車不久，她就發現司機沒有按導航路線行進，「在許多路口連續轉錯方向」，卡特琳說，「當時我的心臟都快跳出來了，司機完全朝反方向走，該右轉的地方左轉，我曾多次提醒他，但他毫無回應」，該司機橫衝直撞，過程中差點撞到另一輛車，多次緊急煞車令人非常不適。

夜晚坐在車上且不知將被帶往何方，卡特琳異常緊張，懷疑自己會被綁架，途中她收到Lyft後台發送的短信，因系統發現她行駛的方向不對，Lyft詢問是否需要專員打電話來協助。

卡特琳在某一瞬間感到車速減緩，因此毫不猶豫的選擇跳車，「我的生命還是應該掌握在自己手中」，本來她計畫等待救援，「或者等到抵達終點時再看如何逃生」，卡特琳後來慶幸自己沒有錯失良機。

卡特琳自始至終沒有接到Lyft的電話，後來Lyft後台甚至因她跳車，將她的帳戶凍結，卡特琳多次申訴，幾天後帳號恢復，但她依然覺得不可理解，「我希望看到Lyft通過明文規定和實際行動來保障顧客安全，否則將失信於眾。」

Lyft通過聲明回應稱，乘客安全是Lyft的根本，「我們嚴肅對待此類報案，也會及時糾正。但很遺憾，我們的應急措施仍來得太遲，因此我們重新恢復該用戶的帳號，也聯絡提供她需要的支持」，該公司表示，從第一天起，Lyft就致力設計能保護司機和乘客的政策及服務模式，未來也將持續與社區合作，提供更安全便利的共享乘車附服務。

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