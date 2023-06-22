北維州3郡市現任檢察長 初選全勝 3人連任希望大

維州 初選結束，州參眾議會部分選區的黨內競爭膠著，北維州三郡市的現任檢察長都在黨內競爭中出線，連任希望濃厚。

州參眾議會部分選區民主黨 競爭激烈

維州今年的兩黨初選備受矚目，其結果將決定誰將晉級11月的普選，未來可能重新定義兩黨的權力平衡，決定分裂的州議會將朝何方前進。

2021年共和黨人在維州眾議會以52-48的微弱多數獲勝，共和黨人今年的目標是奪回參議會，最終主導維州的立法議程；目前維州參議會由民主黨人以22-18的多數控制。

今年民主黨在北維州(Northern Virginia)包括參眾議會議員，部分郡市的政府委員會成員等席次的初選競爭激烈；維州現任共和黨州參議員 切斯(Amanda Chase)是今年唯一面臨黨內競爭的參議員，她在初選中輸給競爭者斯圖萬特(Glen Sturtevant)。

在州參議會第36選區的民主黨初選中，挑戰者帕克斯基(Stella Pekarsky)得票率52.2%，以不到1000票的微弱優勢勝過現任參議員貝克(George Barker)；在第31選區，前CIA探員佩里(Russet Perry)勝過Leesburg市議員庫明斯(Zach Cummings)，第35選區州參議員馬斯登(Dave Marsden)輕鬆打敗挑戰者。

美聯社稱，醜聞纏身的現任參議員莫里西(Joe Morrissey)在第13選區的競爭中，慘敗於挑戰著艾爾德(Lachrecse Aird)，後者得票率69.3%；莫里西在墮胎議題上主張「擁護生命」(pro-life)，因此保守民主黨同儕的批評，他妻子指控他家暴並因此分居，也極大損傷其信譽。

北維州三郡市檢察長穩固地位

北維州的阿靈頓郡(Arlington County)、勞登郡(Loudoun County)和費郡(Fairfax County)今年都改選檢察長；勞登郡目前已統計逾94%選票，現任檢察長貝拉吉(Buta Biberaj)在民主黨初選中，領先挑戰者蘭克斯特(Elizabeth Lancaster)10個百分點，蘭克斯特是一名公設辯護人(public defender)，她自稱會解決貝拉吉「無能和管理不善」的問題。

貝拉吉強調以價值為中心的起訴程序，她此前因處理勞登郡公校性侵案件的方式，受到批評，但如今仍在初選中保住職位，11月將與共和黨候選人安德森(Bob Anderson)競爭；安德森曾於1996至2003年任勞登郡檢察長。

現任民主黨籍塔夫提(Parisa Dehghani-Tafti)預計將在「深藍」的阿靈頓郡贏得檢察長初選競爭，在已開票95%的情況下，她領先挑戰者卡徹爾(Josh Katcher)至少13個百分點，塔夫提主張在為被告伸張正義的同時，也維護社區穩定安全，兼顧平衡兩者關係。

美聯社(AP)也宣布了費郡現任檢察長德斯卡諾(Steve Descano)在初選中的勝利，開票完成三分之二時，他已經領先競爭者15個百分點；德斯卡諾支持保護墮胎權，主張打擊槍枝暴力以及提升訴訟程序的公正平等。

維州各郡市檢察長主要負責制定政策走向，決定與社區安全相關的資源投入及優先事項，北維州這三位檢察長對於訴訟都有比較進步的看法，包括減少監獄人口，推動社區支持計畫，增加心理健康資源等。

部分郡市政府委員會改選情況

費郡監事會主席麥凱(Jeff McKay)贏得初選，得票率比競爭者德寧(Lisa Downing)多13各百分點，麥凱成功連任，計畫增加在公共教育、住房資源的投資，推動清潔能源發展，加速大眾運輸交通建設。

阿靈頓郡領先全州首次試行排名式投票(ranked choice voting)，四名監事會候選人的得票率都在20%至25%之間，沒有達到33%，因此無人勝出，意味著可能有第二輪投票；郡府也向民眾徵求反饋，維州選舉廳也表示，初選結束後，阿靈頓郡最多需要一周將投票結果製成表格。