維州初選登場 阿靈頓郡試行排名式投票

維州 初選(primary)20日登場，今年維州改選州檢察長、州參眾兩會的立法官員，此外部分郡市也有不同職位的選舉，其中阿靈頓郡(Arlington County)首先推出試驗性的「排名式投票 」，以此改選該郡監察委員會的成員。

維州今年改選州眾議會中的100個席位以及州參議會中的40個席位，共和黨在北維州地區(Northern Virginia)只有少數幾場初選，而民主黨 的初選幾乎覆蓋所有郡市，阿靈頓郡、費郡(Fairfax)、勞登郡的現任檢察長在初選中都有民主黨挑戰者。

阿靈頓郡今年首次允許選民以排名方式投票(ranked choice voting)，以此選出阿靈頓郡監委會(board of supervisor)成員；阿靈頓郡是維州首先嘗試此作法的地區，部分選民非常歡迎，表示投票彈性更大，也能更清晰反映選民對各候選人的看法，還會鼓勵選民們更認真了解每位候選人的背景和特色，一定程度上可提升選民參政議政的意識。

但也有部分選民認為此作法太複雜，戴維森(Carol Davidson)說她的選票被拒收，不知是填寫有誤還是系統出包；阿靈頓郡官員表示，若排名式投票效果良好，未來或將推廣到郡市級以上的選舉。