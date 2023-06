音樂劇獅子王 6/22起華府甘迺迪中心公演

「獅子王」的服裝、佈景、燈光等設計都向非洲傳統致敬。(甘迺迪中心提供)

世界級「獅子王」(The Lion King)音樂劇,6月22日起在華府 甘迺迪中心(Kennedy Center)登場,持續演出至7月29日,該劇是有史以來票房最高的百老匯 演出,累計收入18億元,其中涉及的家庭、成長與愛的故事,以及經典配樂,深入內心。

「獅子王」以非洲大草原上的王國「Pride Rock」為背景,草原上的獅子王穆法沙(Mufasa)被他的兄弟刀疤(Scar)背叛致死,刀疤又試圖給穆法沙的兒子小獅子王辛巴(Simba)洗腦,稱他父親的死與他有關,辛巴因羞愧而逃跑。

過程中遇到了無憂無慮的貓鼬丁滿(Timon)和疣豬澎澎(Pumbaa),兩位朋友形影不離的陪伴辛巴成長,後來辛巴的青梅竹馬納拉(Nala)跑來找辛巴,說服他回到Pride Rock直面刀疤,拯救他們的王國,最終辛巴勇敢面對,繼承父親成為一隻草原之王。

這部1994年的動畫電影 是當年的票房冠軍,獲得兩項奧斯卡獎和金球獎最佳影片,迪士尼1994年將「美女與野獸」(Beauty and the Beast)引進百老匯(Broadway),隨後於1997年將「獅子王」也引進百老匯編為一部音樂劇,因此獲得了六項托尼獎(Tonys),包括最佳音樂劇、最佳導演、最佳編舞、最佳佈景設計、最佳服裝設計、最佳燈光設計。「獅子王」仍是有史以來票房最高的百老匯演出,票房收入為18億元。

該劇成功的一個精髓是塔莫(Julie Taymor)為「獅子王」設計的非洲文化服飾,將人栩栩如生的變為動物,從視覺上衝擊人心,此外哈德森(Richard Hudson)設計的佈景,也特別向非洲傳統致敬,燈光和道具等都讓觀眾更身臨其境的感受辛巴的經歷和心境。

「獅子王」是有史以來票房最高的百老匯演出,其經典故事和音樂深入一代又一代人的心。(甘迺迪中心提供)

演員布萊迪(John E. Brady)表示,該劇在父親節後在華府推出,劇中的父子情懷觸動人心,主題曲「他活在你心中」(He Lives In You)也是布萊迪用來教導兒子成長的一首歌,「我告訴他我不可能永遠在他身邊,他需要為此做好心理準備。每個人都要面對此事」,布萊迪說,這部劇教導人看待家庭、生命,也有美好純真的感情和成長。

該劇的原創經典曲目包括「The Circle of Life」、「I Just Can’t Wait to Be King」、「Hakuna Matata」、「Can You Feel the Love Tonight?」等,此外還有電影配樂大師漢斯季默( Hans Zimmer)的配樂作品。

該劇6月22日至7月29日在甘迺迪中心演出,詳情:https://shorturl.at/gBDHK。