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Nando烤雞全美首家門店 15年前落腳華府華埠

記者張筠／華盛頓報導
南非烤雞店Nando全美第一家店面位於華府華埠，全球店面的共同點為餐廳室內都有南非藝術裝飾。（Nando提供）
南非烤雞店Nando全美第一家店面位於華府華埠，全球店面的共同點為餐廳室內都有南非藝術裝飾。（Nando提供）

南非火烤雞店Nando's Peri Peri在全球24個國家都開設了連鎖店，以簡單快捷、風味十足著稱的這家餐廳隨處可見，不過，很多人可能不知道，這家烤雞店的第一家門市，15年前開在華府華埠

Nando南非烤雞店1987年在南非城市約翰內斯堡(Johannesburg)開業，2008年在華府華埠開啟全美第一家店面，Nando北美市場的首席執行官費爾什(John Fisher)表示，「我們選擇華府是因看重這座城市的國際化，飲食文化很包容，民眾來自世界各地，對於初入美國市場的我們來說，華府是最好的切入點。」

Nando南非烤雞店目前在大華府和大芝加哥地區共有50個據點，也逐漸向美國其他州和地區擴張，包括德州的達拉斯(Dallas)和休士頓(Houston)。

「Peri-Peri」指代Nando烤雞店中一種關鍵的烹調成分，名字來源於一種當地的小辣椒，既可以用來醃製烤雞，也可做成味道獨特的辣醬；雖然Nando烤雞店未在全美普及，但該店調製的醬料盛名全美，且分不同辣度，Nando也開發了零售業務，特製醬料在全美2萬5000家超商售賣。

Peri Peri名字來自於南非當地的一種小辣椒，這是該店用來特製醬料和醃製烤雞...
Peri Peri名字來自於南非當地的一種小辣椒，這是該店用來特製醬料和醃製烤雞的成分。（Nando提供）

全球Nando店面的大小和設計都很獨特，唯一的共同點是餐廳內都有南非的藝術裝飾，「這是我們將南非彩虹國家的文化帶入全球的方法，而飲食也是文化中相當重要的一部分，我們希望消費者在品嚐南非火烤雞時，也有機會欣賞南非斑斕絢麗的藝術。」

Nando大華府的多數店面在新冠疫情期初期依然保持開放，還向必要行業的服務人員提供免費餐點，包括超商業者、醫護人員、郵局工作者、大眾運輸交通的員工等，幾個月內就在大華府和大芝加哥地區送出逾10萬份免費餐點，極大推動抗疫進程。

費爾什說，餐廳只有融入社區才能有長久發展，且富生命力，「一家餐飲集團的成功除了經營生意有所成，更重要的是回饋社區，與民眾有緊密互動。」

華府華埠首家Nando's Peri Peri經營15年已於近期關閉，並搬遷到間諜博物館(Spy Museum)舊址的更大店面(836 F Street N.W.)營運。

華府 南非 華埠

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