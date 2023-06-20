增建鐵路 擴充設備 華府聯合車站擬翻新

市府目標在聯合車站增加一條鐵路，增加出入口及廣場，擴充公車站及相關設備。（聯合車站再開發團隊提供）

華府 市議會及政府官員日前提出聯合車站(Union Station)的翻新及擴建計畫，目標在聯合車站增加一條鐵路，增設出入口及廣場，並擴充公車站及相關設備等，希望滿足後疫情 時代的旅遊需求，並進一步拓展華府旅遊業。

曾經繁忙的聯合車站在新冠疫情期間格外冷清，至今因部分設施老舊，車站內的許多商店門可羅雀、乏人問津，附近偶有遊民聚集，影響城市觀感。

華府市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)日前在「華盛頓大都會 政府委員會」(Metropolitan Washington Council of Government)的會議上提議聯合車站需要翻新，獲得大華府各部門官員認同。

聯合車站再開發團隊(Union Station Redevelopment Corporation)總裁兼首席執行官卡爾(Doug Carr)說，聯合車站不僅僅是一個車站，「也是大華府交通樞紐的核心，更是首都的地標，精良的設計和工程建設能提升首都樣貌，升級旅行體驗，也能增加民眾來往華府的樂趣。」

聯合車站再開發團隊提出的翻新和擴建方案包括，在面向H街的車站增加出入口和廣場，增建一條全新的鐵路，擴充公車站和基礎設施等；通過增加列車承載量(train capacity)，聯合車站能服務的旅客量也將大大提升。

根據聯合車站再開發團隊的數據，增加鐵路後，聯合車站Amtrak的乘客量預計將增加95%，維州鐵路快車(VRE)乘客量預計增加2.5倍，馬州MARC火車預計增加1.5倍，而公車及遊覽車的客流量也預計增加50%。

卡爾說，增加車站的出入口將減少旅客等待街車的時間，也方便出租車進出，緩解聯合車站附近的交通堵塞，「旅客們從火車下來到坐上街車的平均時間，可從原來的半小時以上減少到僅五分鐘。」

卡爾表示，翻新及擴建計畫重點在於更新現有設施，並按照需求擴建，不過車站中心的歷史大廳不會有大改動；聯合車站再開發團隊表示，翻新及擴建工程預計需十幾年，耗資數十億元，目前整個項目的設計只完成了十分之一。