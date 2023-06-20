維州阿郡擬讓戶外用餐永久化 預計11月核發長期許可證

阿靈頓郡約100家餐廳在疫情期間設置臨時戶外用餐區，郡府日前決定，從11月開始將該服務轉為長久性質。（記者張筠╱攝影）

戶外用餐服務幫助大量餐廳在新冠疫情 期間度過難關，許多民眾逐漸習慣這種用餐及生活方式，大華府 部分郡市陸續決定將戶外用餐轉為長期服務，維州阿靈頓郡(Arlington County)本周通過該項決定，7月起了解業主們的意願，並預計今年11月向符合規定的餐廳，發放長期戶外用餐許可證。

阿靈頓郡有約100家餐廳在疫情期間設置臨時戶外用餐區，或占用人行道，或使用停車空間，郡府發放的臨時性戶外用餐許可證，有效期至今年8月15日，不過阿靈頓郡府日前決定將戶外用餐改為長期服務，幫助商家們順利適應疫後新常態，也進一步規範餐飲行業。

阿靈頓郡府規畫部門發言人瓦勒斯(Brett Wallace)說，阿靈頓希望為咖啡 廳、餐廳修建一個專門用於戶外服務的空間，讓已持臨時許可證的商家業主有固定的服務環境；餐廳的戶外座位常受到社區居民的批評，尤其會影響行人和自行車走動，但也有民眾表示，咖啡廳等店面的戶外區域為社區增添活力，營造生動好客的氣氛。

臨時戶外用餐許可證8月15日到期，但長期許可證11月才會發放，瓦勒斯說，郡府官員7月將與商家們聯絡，提供申請長期許可證所需的資訊，幫助業者根據需求申請，「郡府的目的並非要在8月中強制所有商家終止戶外用餐服務，而是為幫助業主們首先了解長久戶外用餐服務的須知和規範，綜合評估後在推進」，確保社區居民也能更好的適應。

阿靈頓郡餐廳Lebanese Taverna的執行副總裁希雅(Grace Shea)說，外送和外賣不足以支撐一家餐廳的生存，戶外用餐是幫助他們店面度過疫情的主要動力，「很多顧客都說坐在戶外更放鬆享受，也會因此待得更久」；Lebanese Taverna在阿靈頓郡有三個據點，在大華府地區另外還有14家連鎖店面。