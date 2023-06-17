亞馬遜維州第二總部 2棟22層大廈啟用

亞馬遜第二總部15日正式啟動，現已有8000名員工，多數是大華府本地民眾。（亞馬遜提供）

電商巨擘亞馬遜 (Amazon)在維州 阿靈頓郡水晶市(Crystal City)的第二總部本周正式開放，15日首先啟用的包括兩棟22層樓的玻璃帷幕大廈以及一片2.5公頃的公園，目前該總部已有8000名員工，維州州長楊京(Glenn Youngkin)攜夫人參加15日的開幕剪綵儀式，感謝亞馬遜選擇維州，也笑稱「希望這能成為亞馬遜的第一總部。」

萬眾矚目的螺旋形玻璃建築尚未建成，但亞馬遜第二總部Metropolitan園區(Met Park)已有的建築和設施包括，210萬平方呎的辦公空間和14間零售商店，一座社區花園和一片公園，且有完備的自行車道、狗狗公園和兒童遊樂區等設施。

楊京表示，亞馬遜進駐強力帶動維州經濟發展，該公司已投資逾1億6000萬元推動當地學校、非營利組織、社區團體等的發展，且該總部的多數員工都是大華府 本地民眾，解決維州的就業問題，亞馬遜計畫在2030年以前在大華府增加2萬5000份工作崗位。