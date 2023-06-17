音樂會、舞台劇…大華府6月下旬精彩登場

經典舞台劇「男孩與馬」今年夏天將在聖經博物館重磅登場。（記者張筠╱ 攝影）

大華府 6月中下旬陸續有親子動物活動、音樂會、舞台劇 、高爾夫夏令營登場。

國家動物園 6/18認識小動物親子活動

●華府國家動物園18日上午9時至下午4時30分，推出「探索認識小動物」的免費親子一日遊活動，教導他們認識動物，了解動物外觀及生態習性，培養他們保護動物、愛護自然及環保的意識。具體地點：動物園的Bird House Classroom。

甘迺迪中心6/18民權法案60周年音樂會

●為慶祝甘迺迪總統民權法案演講60周年，華府甘迺迪表演藝術中心18日下午2時將舉行「我們有一個夢想」(We Have A Dream)歡頌音樂會。甘迺迪總統負責的1964年民權法案，是美國在民權和勞動法上的標誌性立法，該法將族裔、膚色、宗教信仰、性別、或出生國而起的歧視為非法，也禁止了公民投票中不平等待遇，以及在學校、工作場所等公共場合的種族隔離。此法案最初由甘迺迪總統1963年6月提出，後由約翰遜總統(Lyndon Baines Johnson)簽字生效。詳情：https://shorturl.at/rKW18。

北維州青少年高爾夫課程6/19啟動

●北維州Ashburn的布蘭布爾頓高爾夫球場(Brambleton Golf Course)19日上午10時至下午1時，將舉行青少年(7-15歲)高爾夫訓練營，由擁有逾25年經驗的教練Linda指導。每個訓練營最多15名營員，訓練營從19日開始，每周三次的夏令營課程內容包括：高爾夫禮儀、規則等。詳情：https://shorturl.at/hrBY7。

聖經博物館男孩與馬舞台劇 6/23起登場

●聖經博物館(Bible Museum)今年6月23日至8月6日將再次推出世界級舞台劇「男孩與馬」，這部劇是路易斯(C. S. Lewis)「納尼亞傳奇」系列中的一部作品，講述一匹馬和一名男孩歷盡千辛萬苦保衛納尼亞的故事。該舞台劇有史詩級的木偶戲、絢麗的佈景和服裝，還有能鼓勵每個年齡段民眾的感人故事。演出時間為6月23日至8月6日的周四至周日下午2時及晚上7時。詳情：https://shorturl.at/fkFMS。

美京慈善高爾夫球杯6/23舉辦

●美京華人活動中心(CCACC)23日將推出第四屆「慈善高爾夫球杯」，拓展醫療服務，支持為低收入和無保險者提供的醫療服務，建立馬州蒙郡的健身安全網，提升醫療資源的可負擔性。有意參加者可自行組隊報名(https://bit.ly/3AO9Pcj)，每隊四人，詳情：https://shorturl.at/dnvM1。