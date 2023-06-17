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面交小狗被搶 華府警提醒交易安全

記者張筠╱華盛頓報導
一隻八周大的小貴賓犬上周五在一場交易中被人搶走，華府警方呼籲民眾協助辦案，也提醒公眾注意交易安全。（華府警方提供）
一隻八周大的小貴賓犬上周五在一場交易中被人搶走，華府警方呼籲民眾協助辦案，也提醒公眾注意交易安全。（華府警方提供）

華府日前發生一宗玩具貴賓小狗(toy poodle puppy)被搶的案件，華府警方表示，一名女子試圖售賣8周大的棕色貴賓犬幼犬，與買家原定9日晚上8時40分在華府14街3300號附近見面，但該買者不僅沒有付款，反而掏槍威脅該女子，然後搶了小狗就跑。

警方現懸賞1萬元呼籲知情民眾幫助追捕該名嫌疑人，有線索的民眾可致電警方(202)727-9099，或短信至50411。

執法人員也藉此案件提醒民眾在類似的交易情況下，盡量選擇公共場所，或有監控、位於執法機構附近的安全地點等。

警方表示，華府每區都設有「安全交易地帶」(Safe Exchange Zone)，附近有警局和巡邏人員，第一區的位於M街西南101號、第二區的位於Idaho大道西北3320號、第三區的位於V街西北1620號、第四區的在Georgia大道西北6001號、第五區的在Bladensburg路東北1805號、第六區的位於Hayes街東北5002號、第七區位於Alabama大道東南2455號，另外還有一個特別行動的巡邏站，位於Water街西南550號。

馬州蒙郡(Montgomery County)也設有類似的安全交易地帶，分別在六個警局附近。

警方表示，其他的安全交易貼士包括與朋友一起赴約，不要將個人敏感信息提供給買方等。

華府 馬州

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