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維州第2繁忙機場利斯堡 將建固定塔台

記者張筠／維州報導
利斯堡機場距離華府35哩，旨在分擔IAD機場的交通壓力。（利斯堡機場提供）
利斯堡機場距離華府35哩，旨在分擔IAD機場的交通壓力。（利斯堡機場提供）

維州利斯堡機場(Leesburg Executive Airport)是維州第二忙碌的機場，該機場先前的遠程控制塔(remote tower)系統14日到期，利斯堡市議會13日一致通過新方案，批准建設永久性固定塔台的資金，預計2030年投入使用。

利斯堡機場每年為當地經濟創造逾1億2100萬元收益，在維州的繁忙程度僅次於杜勒斯國際機場(IAD)，距離華府35哩，旨在分擔IAD的交通壓力。

利斯堡市議會13日通過了27萬元的前期探勘項目經費，預計新塔台的總建設成本為1600萬元，聯邦航空總署(FAA)和維州航空廳(Department of Aviation)將承擔該成本的98%。

與利斯堡機場合作的公司Saab，2015年推出遠程控制塔(remote tower system)的試驗性系統，用雷達和照相機來遙控管理航空，指示飛機起降，該系統設立在機場的地勤區域。

不過FAA今年2月宣布收緊航空管理的規定，Saab經過一系列商討，決定在6月14日終止該遠程控制塔系統；該決定曾引發公眾擔憂，他們稱這會導致越來越多公共服務飛機和小型飛機，將在沒有航空交通管制人員的指導下起降，風險大大升高。

利斯堡機場主任考夫曼(Scott Coffman)曾向利斯堡市議會表示，聯邦政府的規定將重創當地經濟，「有航空塔台的機場能確保飛機載客的安全級別，因此會吸引更多公司」，撤銷遠程控制系統或將導致機場業務驟減。

經過數月協商，FAA同意利斯堡機場使用移動塔台(mobile tower)，上周移動塔台抵達機場，在永久性固定塔台建設完成前，將由該移動塔台管理飛機起降。

FAA將承擔移動塔台今年9月30日以前的租金以及指揮人員在2028年財年結束前的所有薪資，而利斯堡機場將負責今年10月1日起的移動塔台租金，直到固定塔台修建完成。

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