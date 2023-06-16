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華盛頓亞美愛樂樂團 夏季音樂會饗樂迷

記者王稚融／馬州報導
嚴敬凱領銜演奏大提琴。（WAPO提供）
嚴敬凱領銜演奏大提琴。（WAPO提供）

華盛頓亞美愛樂樂團(WAPO)夏日音樂會日前在馬州蓋城圓滿舉辦，經典的演奏曲目吸引許多蒙郡社區的眾多音樂愛好者前往聆賞。

在指揮音樂家陳詩綸及小提琴許老師的教導下，五位職業和一位業餘演奏家帶領13名學員，分一、二小提琴、中提琴、大提琴和低音大提琴等五組演出，將進入大學的低音大提琴學員嚴敬凱(Mathew Yen)與伯納爾(Anderson Bernal)則擔任共同領銜音樂家。

嚴敬凱八歲開始練習短道競速滑冰，九年內訓練從未間斷，2022年還通過奧運選拔賽成為國家級選手，九歲時他還選修了弦樂團課，從此與大提琴結緣，兩年後考過「美國弦樂教師協會」的一級資格證(CAP)，獲推薦參加WAPO甄試，後來被破格錄取，如今他已取得CAP最高的第十級。

華盛頓亞美愛樂樂團夏日音樂會日前在馬州蓋城圓滿舉辦。（WAPO提供）
華盛頓亞美愛樂樂團夏日音樂會日前在馬州蓋城圓滿舉辦。（WAPO提供）

嚴敬凱的父親表示，兒子無論在學業、運動、音樂上都有傑出成績，全是因他個人的堅持和努力，父母沒有給他壓力，只希望未來在學業和運動中，大提琴能成為他緩和心情、釋放壓力的出口，也期望他在大學若碰到壓力挫折時，能有大提琴的陪伴。

音樂會演奏的曲目包括莫札特D大調弦樂嬉遊曲、Casedesus的巴哈協奏曲、蕭斯塔科維奇的弦樂四重奏等。莫札特D大調弦樂嬉遊曲展示莫札特早期對傳統形式的掌握及對未來獨創性的嘗試，該曲目小巧簡潔又優雅。

巴哈協奏曲並非巴哈的作品，而是小提琴家Casedesus兄弟在1916年，深受巴哈啟發，便以他之名創作的協奏曲。

弦樂四重奏C小調第8號作品110是作曲家蕭斯塔科維奇所有四重奏中最受歡迎的一首，帶有憂鬱感覺，他1960年受邀到德勒斯登為蘇聯電影「五天五夜」譜曲，那是一部關於德勒斯登1945年被英美空軍轟炸成廢墟的歷史電影，他有感而發，只用了三天寫下這首「德勒斯登四重奏」的憂鬱四重奏。

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