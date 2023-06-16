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馬州撥款630萬 增建蒙郡197套可負擔住房

記者張筠／馬州報導
摩爾宣布撥款630萬元，推動蒙郡增加近200套住房。（記者張筠／攝影）
摩爾宣布撥款630萬元，推動蒙郡增加近200套住房。（記者張筠／攝影）

馬州州長摩爾(Wes Moore)13日宣布將撥款630萬元，增建蒙郡(Montgomery County)的可負擔住房(affordable house)，預計將增加197套住房，州府官員稱，此舉將進一步提升馬州住房資源的公平分配。

此前馬州公共事務委員會(Board of Public Works)已批准這項資金，摩爾以及馬州的主計長李爾曼(Brooke Lierman)、財務廳長戴維斯(Dereck Davis)都是該委員會的成員。

馬州住房及社區建設廳(Department of Housing and Community Development)將從「租房住宅建設計畫」(Rental Housing Works Program)中撥款350萬元，用於支持Piney Branch路8860號上的公寓，該社區將新增141套房。

另外280萬元將來自州府的「合作租房資源計畫」(Partnership Rental Housing Program)，具體將用於支持銀泉市(Silver Spring)的可負擔住房項目，推動Sligo大道上的56套房的公寓建設。

馬州「租房住宅建設計畫」專門服務中低收入群體，即收入為該社區平均收入中位數的60%或不足60%者，而「合作租房資源計畫」服務收入不及平均中位數50%的民眾。

摩爾表示，可負擔住房資源增加將提升馬州民眾的生活質量，也提升住房資源的分配平等，讓更多人有家可回。

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