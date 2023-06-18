冼卓南先生90歲大壽於祥龍茶樓大宴親朋　美華粵劇社鼎力演出助慶 祥龍提供精彩美食佳餚 場面溫馨熱鬧

冼卓南先生90歲大壽於祥龍茶樓延開12席大宴親朋，美華粵劇社鼎力演出助慶，祥龍提供精彩美食佳餚，場面溫馨熱鬧。

冼卓南先生90歲大壽日前已於6月3日(星期日)在祥龍茶樓盛大舉行，美華粵劇社在當天更鼎力演出助慶。壽星公冼卓南先生擁有八位公子，分別是冼耀華、冼耀權、冼耀標、冼耀釗、冼耀全、冼耀漢、冼耀榮、冼耀煒，再加上各新袍、男孫和女孫，人數眾多，可謂家族龐大，而各親朋好友也前來恭賀，有些更是特意從外州，甚至從外國回來參加此盛會，全場延開12席，座無虛席，場面非常熱鬧。當司儀介紹各人的時候，全場熱情高漲，有些更站在椅子上，揮動紅色毛巾，氣氛開心熱鬧。其間，一眾在美國長大的男孫和女孫們，更用國語齊唱“月亮代表我的心“，獻給冼先生，場面溫馨感人。

由於冼卓南先生是非常喜愛粵劇，所以邀請美華粵劇社演出，演唱者包括有黃仲強、陳惠瑜、湯秀屏、陳立昌、謝菊英、陳慧娟、羅小青等演出，精彩劇目包括有帝女花之庵遇、風流天子、傻仔洞房、火網凡宮十四年、樓台會、十綉香囊、裂鏡重圓和幽媾。演唱者的唱腔既能雄渾澎湃，又可憂怨傷悲，讓人聽得蕩氣迴腸，又可鬼馬攪笑，讓人捧腹大笑。而壽星公冼卓南先生更分別與湯秀屏合唱風流天子，與陳彗娟合唱十綉香囊。所有現場的觀眾都被悠揚粵曲深深吸引，聽得如痴如醉。他們紛紛獻上鮮花及歡呼聲，以答謝演唱者及樂師落力演出。

在聽精彩粵曲之餘，觀眾們也同時享受祥龍茶樓非常美味地道的美食 ，絕對是賞心樂事，精彩美食包括有五褔拼盤、香煎龍利球、炸子雞、冬菇鮑魚、核桃 蝦、龍蝦伊麵、雀巢海上鮮、京都排骨、芝麻球、壽包等，只見各人都吃得津津有味。最後美華粵劇社大合唱祝壽歌，獻給冼卓南先生，接著冼先生與公子們一起舉行切巨型生日蛋糕儀式，各人品嚐美味蛋糕，全場歡欣滿面，盡興而返。

祥龍茶樓(Mai Dragon)位於馬州Hanover，是一家廣受中外食客歡迎的粵式餐館，主要原因是菜式正宗道地，不但華人食客滿意，外國客人也讚揚不已。網上顧客的好評連篇，評級都在四顆星到五顆星之間，其粵菜及港式點心早已馳名大華府。祥龍茶樓的廚師及員工們，嚴謹遵守防疫清潔措施，讓大家安心品嚐美味的粵菜和港式點心!祥龍茶樓竭盡所能，為大家提供最佳菜餚及最好服務!

祥龍茶樓推出正宗港式點心，週一至週五11:00am到4:00pm現點現做，週六、日11:00am至3:00pm推車服務，美味的港式點心包括燒賣、蝦餃、鳳爪、排骨、潮州粉果、叉燒腸粉、糯米雞、叉燒包等等，每天新鮮精心製造，美味可口。祥龍茶樓專聘粵菜名廚，泡製出道地的廣東小炒、粵式燒臘、湯粉麵飯等菜式。大廚精選的佳餚很多，包括有炸大腸、黑椒炒蜆、鹹魚雞粒豆腐煲、京都肉排、臘味小炒、金沙大蝦、XO小炒皇等等；在湯粉麵飯方面，包括燴飯（時菜牛肉、時菜雞肉、燒鴨、叉燒、明治牛肉、滑蛋牛肉、豉油雞、滑蛋蝦仁），炒麵（豉油王、雞絲、肉絲、八珍），炒飯（揚州、鹹魚雞粒），牛河（干炒、XO炒、芥蘭），星洲炒米粉、干燒伊麵、炒貴刁等；在粵式燒臘方面，包括燒鴨、貴妃雞、燻蹄、叉燒、海蜇皮。以上菜式多樣，款款美味地道精彩，廣受中外顧客歡迎。

除了粵菜點心外，祥龍茶樓也提供日式壽司，提供多種各類不同的日式壽司，包括沙文魚壽司、鰻魚壽司、蝦壽司、沙文魚卵壽司、鯖魚壽司、吞拿魚壽司、加州 卷、沙文魚皮卷、蜘蛛卷、火山卷等等，新鮮美味。

祥龍茶樓菜式地道多樣，一家大小或親朋戚友來祥龍茶樓品嚐美味粵菜及港式點心，絕對能帶給您回味無窮及開心愉快的聚餐。祥龍茶樓地方寬敞，裝潢華麗，音響設備齊全，適合大型派對及團體聚餐，歡迎預訂。

祥龍茶樓地點極為方便，靠近Maryland Live賭場，所以到賭場一試手氣的同時，別忘了到附近的祥龍茶樓Mai Dragon品嚐正宗粵菜和港式點心，一舉數得。祥龍茶樓地址﹕2647-A Annapolis Road, Hanover, MD 21076 (在Ridgeview Plaza購物中心內。從巴爾的摩或華盛頓前往，走I-95或295公路，到175公路向東行，Ridgeview Plaza在右側，交通方便，免費停車)，電話：410-551-9498, 410-551-6898，傳真：410-551-7404，網址：www.maidimsum.com，www.maidragon.com，可以上網訂外賣。營業時間: 週日至週四 11am-9pm，週五至週六 11am-10pm。

這次壽宴由美華粵劇社鼎力演出助慶，他們希望大家多多支持宣揚廣東粵曲文化。美華粵劇社現正需要音樂師父，如有興趣的話，請與黃仲強先生聯絡或留言，電話:443-794-0459。