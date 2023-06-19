學佛後還不變好的問題所在(二)-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

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第二個誤區是：“既然我修佛，就應該很快好”。通過修佛能不能改變命運？能不能從基調上改一改？平陽的虎能不能變成坡上虎？泥中的龍能不能騰飛？水下的鼠能不能浮出水面？這些都是我們每個人關心的問題，要講清楚這些必須結合運的變化才行。運，就是每個圖騰的前面的路，即使是騰空而起的龍，路也有高有低，也有坑坑窪窪，平陽的虎也有一馬平川的時候。通過修佛，如法修，可以將坑坑窪窪的路修得平坦一些，一馬平川的階段修得更長一些，這是把運程修好修順，對應到我們人生來說，可以把壞運敗運大事化小，小事化了，好運得意的運要儘量延長，而且利益最大化。這是通過修佛可以做到的。運改變了，從而反過來影響命的基調，但這是一個長期的變化過程，不是一蹴而就的。通過長期修佛，可以把穀底的虎，拉到山坡上，把泥潭中的龍拉到潭邊上，但都有個度，像小學二年級學生，通過勤修精進，可以完成小學五年級的課程，但難成為高中生或大學生，幾乎不可能成為博士。你要想成為“博士”，那麼就得有大功德或多世的修德修福才能達到。所以大家要明白，人是有不同的，差別是存在的，想來世好，今世就要勤修，做好事種福田，想今世好，更得修。

那麼既然修佛能使人變好，這位朋友為什麼還感到這麼難？很多同修也會有這樣的疑問。大家都在修，可是為什麼“修佛”很多年了，經念了這麼多，“我還是不順”？請問一下佛給了我們“八萬四千法門”是讓我們忍受更多的痛苦嗎？是讓你重複體會“為什麼我就是不行”？不是的，“八萬四千法門”是為了讓我們修得更好更便利。如果當你修了很多年還是沒有體會到佛菩薩的神通慈悲，那麼你首先就要問問自己，明白不明白修佛要怎麼修。

從上面所說的這位同修的問題中，可以看出他認為自己修的至少說來應該不錯，但卻沒有效果，從他的圖騰上也說明這一點。問題出在哪裡？

原因有二：一個是修的法門有些不適合。佛為什麼說“法如筏喻者，法尚應舍何況非法”？是因為法和法門都有時效性，是隨著時代變化的。一個最簡單的例證就是過去佛教鼓勵人們上山出家修行，舍小家成大家，現在則是入世修行，修小家成大家。所以法門也是在變化的。回向不是普通人可以隨便運用的一個法門。大家念的經就好比現在的錢，而回向則是慈善捐款，特別是回向“歷代冤親債主”，那就是捐款給全世界人民一樣。請問您有多少家底？您家裡吃飽穿暖沒有？再有，您捐的錢均下來全世界的人一人能得幾毫幾厘，能管什麼用？所以我們要念經修佛，先要修自身，把自己的債還清了，把自己加強了，自己的運才能變好。當你的債還完之後，你的圖騰不再是污穢不堪了，再修才可以用來改運。如果你說“我還不過來，能不能先讓我好一點後再還”，但你身上的靈性不會答應，你的業障時辰一到還是要你來還，絲毫不爽。所以不要隨便回向，在我們尚未解決個人“饑飽”之前，不僅要超度身上的靈性，還須清業障，這才是重中之重。所以只要得法，即使你的運還沒有變好，但只要你修，變化就是真實存在的，早修早得，自修自得，不修不得，就像用火燒開水，雖然還沒看到水沸騰，但水溫在升高，只是有的人火猛，很快就能燒開一壺水，而有的人慢一些。區別在於雖然後者火苗小（功力不深），但只要堅持，終有開的時候。(因篇幅所限，下次再續)

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