希望中校西城校區結業典禮 圓滿落幕

希望中文學校西城校區四年來首次舉行實體結業典禮。（希望中文學校西城校區提供）

希望中文學校西城校區日前舉行2023春季結業典禮，歡慶恢復實體教學後的第一個學年順利結束，這也是近四年來該校首次舉行現場典禮，全校師生和家長們都興奮不已，優秀教師們獲頒服務獎項，各班學生獲得優秀獎和進步獎，義工也獲表彰。

希望中文學校副理事長吳磊主持結業典禮，校長張群在致詞中感謝全體師生、家長和義工們的支持，共同走過三年的疫情 考驗，齊心保證中文學校的正常運行，保障社區的華文教學。

西城校區師生在典禮後舉行文藝匯演，展示學習成果和個人才藝。（希望中文學校西城校區提供）

教務長陳鑫介紹教師服務獎，分為5年、10年、15年服務獎，希望中文學校理事長劉勝致詞感謝教師們的辛勤耕耘，培養出一批一批優秀學子；教師頒獎後，學校領導也給各班學生頒發優秀獎和進步獎，鼓勵學生們更上一層樓，義工們也因勤懇工作而獲表彰。

今年西城校區有一名畢業生汪書歡，他與畢業班教師張靜波一同上台發表感言，表達對中文學校和父母、教師的感謝，分享學中文感想，鼓勵學弟妹們不要放棄，張靜波也期許他保持對中文的熱愛，鵬程萬里；隨後師生們帶來文藝演出，展示學習成果和個人才藝，包括合唱、舞蹈、詩詞朗誦、情景話劇、單口相聲等。

西城校區2023學年秋季學期已開放註冊，詳情：https://shorturl.at/HJU27。