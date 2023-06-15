心理輔導需求增 維州補貼薪資培養人才

維州喬治梅森大學等六所高校參與州府推出的心理健康人才培養試行計畫。（喬治梅森大學提供）

由於各高校對心理輔導資源的需求驟增，維州 日前推出「高等教育心理健康 人才培養」試行項目，為尚未獲得職業證照但已有諮商服務的學生們提供薪資補貼，減輕他們的生活負擔及考試壓力，藉此推動增加心理服務的專業人員，滿足社會及各高校需求。

維州喬治梅森大學(GMU)首席心理健康官員、副院長威尼克(Rachel Wernicke)說，心理健康輔導的需求與日俱增，學生們面臨最多的包括壓力、焦慮、抑鬱等，「過去十年來這些問題的程度明顯加重，年輕人自殘自傷的行為增多，有自殺念頭者也不斷低齡化」，提供有效的輔導輔導已成為維州、乃至全美各高校重點探討的議題。

為滿足日益增長的需求，維州推出「高等教育心理健康人才培養」(Higher Education Mental Health Workforce Pilot)項目，目前有六所大學及院校參與這項兩年的試行計畫，若心理輔導專業學生畢業後申請成為諮商師、社會工作者，考取證照，州府將為他們補貼薪資，鼓勵年輕人克服障礙，滿足社會人才需求。

根據維州高等教育委員會(State Council of Higer Education for Virginia)5月30日公布的一份報告，參加該試行項目的學校包括喬治梅森大學、詹姆斯麥迪遜大學(James Madison)、克里斯多福新港大學(Christopher Newport)、朗伍德大學(Longwood)、瑞德福大學(Radford)、以及維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)。

這些學校參與該項目五個月來效果顯著，五名畢業後考取執照的社會工作者，以及五名申請職業諮商師證照的學生，已通過此項目服務了220名學生，累計完成逾740小時的諮商服務。

威尼克表示，由於社會上需要心理輔導的年齡跨度不斷增加，維州需不斷補充專業人才，但年輕學生們畢業進入職場也要克服重重阻礙，且尚未獲得職業資格的學生薪水很低，「州府的協助將鼓勵更多學生在畢業前多累積臨床工作經驗，並在職業諮商師的輔導下累積實習時數，加快培養職業人才的進度。」

一旦這些學生們順利通過職業考試，各高校也能聘請他們回校提供專業服務，增加年輕人的選擇機會，也緩解高校心理服務緊缺的問題。