心理輔導需求增 維州補貼薪資培養人才
由於各高校對心理輔導資源的需求驟增，維州日前推出「高等教育心理健康人才培養」試行項目，為尚未獲得職業證照但已有諮商服務的學生們提供薪資補貼，減輕他們的生活負擔及考試壓力，藉此推動增加心理服務的專業人員，滿足社會及各高校需求。
維州喬治梅森大學(GMU)首席心理健康官員、副院長威尼克(Rachel Wernicke)說，心理健康輔導的需求與日俱增，學生們面臨最多的包括壓力、焦慮、抑鬱等，「過去十年來這些問題的程度明顯加重，年輕人自殘自傷的行為增多，有自殺念頭者也不斷低齡化」，提供有效的輔導輔導已成為維州、乃至全美各高校重點探討的議題。
為滿足日益增長的需求，維州推出「高等教育心理健康人才培養」(Higher Education Mental Health Workforce Pilot)項目，目前有六所大學及院校參與這項兩年的試行計畫，若心理輔導專業學生畢業後申請成為諮商師、社會工作者，考取證照，州府將為他們補貼薪資，鼓勵年輕人克服障礙，滿足社會人才需求。
根據維州高等教育委員會(State Council of Higer Education for Virginia)5月30日公布的一份報告，參加該試行項目的學校包括喬治梅森大學、詹姆斯麥迪遜大學(James Madison)、克里斯多福新港大學(Christopher Newport)、朗伍德大學(Longwood)、瑞德福大學(Radford)、以及維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)。
這些學校參與該項目五個月來效果顯著，五名畢業後考取執照的社會工作者，以及五名申請職業諮商師證照的學生，已通過此項目服務了220名學生，累計完成逾740小時的諮商服務。
威尼克表示，由於社會上需要心理輔導的年齡跨度不斷增加，維州需不斷補充專業人才，但年輕學生們畢業進入職場也要克服重重阻礙，且尚未獲得職業資格的學生薪水很低，「州府的協助將鼓勵更多學生在畢業前多累積臨床工作經驗，並在職業諮商師的輔導下累積實習時數，加快培養職業人才的進度。」
一旦這些學生們順利通過職業考試，各高校也能聘請他們回校提供專業服務，增加年輕人的選擇機會，也緩解高校心理服務緊缺的問題。
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