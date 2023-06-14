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維州去年仇恨犯罪大增 凶殺案年輕化

記者張筠／維州報導

維州警方日前公布的「維州犯罪報告」(Crime in Virginia)顯示，2022年維州暴力犯罪增長明顯，仇恨犯罪的漲幅最大，凶殺案也持續上升，且死者和兇手均趨向年輕化，此外，維州入室盜竊和盜竊未遂案件比前年增加近4%，是近十年來的首次增長。

該報告顯示，2022年維州平均每10萬人中有203起暴力犯罪，2021年為194.4起；「暴力犯罪」包括謀殺、搶劫、嚴重的襲擊、性侵等。

2022年維州的仇恨犯罪比前年增加了48%，其中有64%是針對族裔，其次為針對性取向和宗教的偏見犯罪和暴力攻擊；受害者集中在25歲至44歲的年齡段，性別差別不大，受害者男性占56%；而施暴或歧視者的年齡段集中在18歲以下，性別差異明顯，83%為男性。

數據顯示，維州去年凶殺案增長了10.5%，共有621人被殺，此外兇手和被害人的年齡都趨向年輕，42%的死者為18歲到34歲，而兇手中有52%人在該年齡段；超過半數的凶殺案發生在私人住宅，81%的凶殺案和45%的搶劫案涉及危險武器。

維州2022年的車輛盜竊案增長了22%，超過1萬3000輛車被偷，涉及價值逾2億100萬元，後來有8000輛被尋回，警方表示，其中大多數車輛都是在住家附近被偷。

毒品相關的犯罪雖有減少，但被捕人員中，未滿18歲的人數有所增長，多數毒品的罪犯都在25歲至34歲，數量最大的族群是白人，其次為非裔，從性別上劃分，72%涉嫌毒品的罪犯為男性。

維州2022年的入室盜竊案增加了4%，是十年來首次增長；詐騙案也增加了近10%，企業是詐騙案中最大的受害者，其次是65歲以上的老年人。

維州 暴力犯罪 毒品

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