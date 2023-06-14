停車衝突 馬州首府槍擊案3死3傷

馬州首府安納波利斯11日晚發生槍擊命案，三人死亡，三人受傷。（美聯社）

馬州 首府安納波利斯(Annapolis)周末發生槍擊 命案，導致三人死亡、三人受傷，調查人員12日指出，此命案肇因於雙方因家門口停車問題發生衝突，嫌犯史密斯(Charles Robert Smith)現面臨三項二級謀殺罪、一級襲擊罪和謀殺未遂等指控，不得保釋。

警方表示，43歲的史密斯11日晚上8時左右，對著Paddington Place1000號附近的住家開槍，導致27歲的瑞茲(Mario Antonio Mireles Ruiz)、55歲的梅利斯(Nicholas Mireles)，以及25歲的斯果維亞(Christian Marlon Segovia)等三名男性死亡，另有三人中彈，經送醫傷勢已穩定。

安納波利斯警長傑克森(Edward Jackson)說，史密斯開槍後被警方逮捕，執法人員在現場查獲一把半自動手槍和一把長槍；此案令社區擔驚受怕，傑克森說，這是一起獨立案件，也立即得到控制，安納波利斯仍是非常安全的城市。

傑克森說，從案件本身來看，三名受害者都是西語裔，作案嫌犯是一名白人，但目前不能因此得出任何推論。

指控文件稱，史密斯與瑞茲在停車場附近發生衝突後向瑞茲開槍，當時瑞茲在家中舉辦派對，路邊停了許多客人的車；調查人員稱，史密斯的母親曾向安納波利斯的停車執法部門抱怨一輛車擋住了她家的車道，目擊者說，瑞茲曾走過來與史密斯的母親爭論，後來史密斯回到家，便與瑞茲發生衝突。

調查人員稱，這起爭執後來上升為肢體衝突，雙方扭打間，史密斯向瑞茲開槍，導致瑞茲斃命，而瑞茲的朋友斯果維亞也中彈身亡；執法官員稱，史密斯持續對著前來幫助受害者的民眾開槍，瑞茲的父親梅利斯在趕來救助兒子的過程中也被槍殺。

史密斯後來對警方表示，他是向所有對他家開槍的人回擊開火，但目擊者稱，所有受害者都沒有武器；史密斯現面臨多項指控，包括三項二級謀殺罪、一級襲擊罪和謀殺未遂等，不得保釋。

傑克森說，警方已在該社區執行搜查令，蒐集更多證據，聯邦調查局(FBI )和菸酒槍砲及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)也參與現場勘探及分析。