蒙郡高中畢業考核 擬增列金融知識

馬州最大的蒙郡公校 系統(MCPS)日前推動更新高中畢業要求，計畫將金融知識(financial literacy)納入畢業考核，公校官員本周投票 決定由公校教育總監 進一步制定實施方案，若順利通過，預計從2024-2025學年開始實施。

蒙郡公校教育總監麥克奈特(Monifa McKnight)將擬定計畫，目標從2024-2025學年開始施行此計畫，開設金融相關課程，如該計畫順利通過，2028年畢業的一屆學生將需要通過金融知識考核才可畢業；教育總監擬定方案後，蒙郡教育委員會將投票決定是否推進實施。

目前蒙郡公校尚未確認金融課程的具體內容，上個月該公校商討，計畫在高中畢業要求中，加入半個學分的金融知識，目前蒙郡公校系統提供個人理財相關的課程，但僅為選修課，若未來金融課程變為必修課，蒙郡公校計畫增加金融數學課，也會開設網課，讓學生有更多渠道達到畢業要求。

蒙郡公校教委會主席斯里夫特(Karla Silvestre)表示，近年來年輕人們發現金融知識很重要，許多學生開始主動學習、探索，也理解到若早點儲備金融知識，畢業進社會後將受益匪淺；不過斯里夫特坦言，由於畢業已有太多要求，「要再增加一項，對學生、老師和學校都不容易」，因此需要完整的藍圖。

另一名公校教委沃爾夫(Brenda Wolff)說，有很多非裔和西語裔學生連當前的畢業要求都無法滿足，再增加一項可能憑天他們學習之路的障礙；蒙郡公校系統明年春天將對此再次投票。

馬州喬治王子郡(Prince George's County)、維州最大的費郡公校系統(FCPS)都已實行類似要求。