華府書友會 6月18日雲中君開講

華府 書友會18日晚上7時將舉行「美麗心世界」系列講座，邀請博士雲中君在線上主講「法國大革命與女權運動」，從國家認同、立國精神、革命遺產等多方面界定法國大革命的意義。

雲中君將從1789年法國大革命的導火線三級會議開始，到1799年拿破崙霧月政變為止，解析這十年間影響法國歷史的重要事件，並輔以五部法國大革命為背景的文學作品。

雲中君通過「女權組織與平權運動」、「絕妙時尚 女與當前法國時尚文化」、「新古典藝術前夕的女性地位」三方面，說明女性在法國大革命中扮演的角色與地位；此外也將探討1789年法國大革命對1917年俄國十月革命的影響、當代法國學術界對大革命的觀點與評價等，總結法國大革命與女權運動的今昔觀。

雲中君是台大外文系學士、法國社會科學高等研究碩博士，曾任法國社會科學高等研究院助理研究員，也曾服務政府公職十年，派駐法國巴黎、荷蘭海牙、美國西雅圖、紐約等地。後來改行任職巴黎國際投資 營管集團資深顧問，精專歐、亞國際貿易。

講座Zoom ID：91032219557，密碼：123。活動免費，歡迎贊助。