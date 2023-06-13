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購槍謊報未吸大麻 維州6歲男童母認罪

記者張筠／維州報導
紐波特紐斯市Richneck小學今年初發生六歲男童向老師開槍的案件，該男孩母親泰勒12日承認自己在購槍時謊報吸大麻的情況。（美聯社）
紐波特紐斯市Richneck小學今年初發生六歲男童向老師開槍的案件，該男孩母親泰勒12日承認自己在購槍時謊報吸大麻的情況。（美聯社）

維州紐波特紐斯市(Newsport News)六歲男童今年初在課堂上用母親的合法槍枝攻擊女教師，該男童的母親泰勒(Deja Taylor)12日在聯邦法庭上認罪，承認自己有吸食大麻，但在購槍時謊報自己沒有使用大麻。

25歲的泰勒2022年購買Taurus9毫米手槍時，沒有誠實填寫聯邦表格，謊報自己吸食大麻的情況，根據聯邦指導方針，大麻並不合法；不過這起案件在美國較為罕見，因美國許多州都已將大麻合法，包括維州，維州允許21歲以上醫療患者和非醫療用戶使用大麻。

根據美國聯邦法律，大麻仍是一種被限制的藥物，受到聯邦政府的嚴格監管，法院文件並未詳細說明聯邦執法人員如何發現泰勒的這項非法行為，即在吸食大麻的同時持有武器，但聯邦執法官員稱，泰勒去年在明知非法的情況下，仍購買槍枝，甚至在填表時說謊，

此案在年初發生後震驚全美，今年1月6日泰勒的六歲兒子用她的槍枝將Richneck小學女教師澤溫爾(Abby Zwerner)射成重傷，澤溫爾手部和胸部上方中彈，一度面臨生命危險，後來經歷多次手術，如今仍在漫長的恢復中。

泰勒的代表律師艾倫森(James Ellenson)同意與檢察官談判後，雙方達成認罪協議，檢察官要求判處泰勒18至24個月監禁，此案判決定於10月18日進行。

除了聯邦指控，泰勒也有州級案件在身，根據維州檢察官吉溫(Howard Gwynn)，泰勒在維州被控忽視兒童重罪、危險存放武器而危害兒童的輕罪，法院預計8月15日審理此案，若指控成立，最高可判六年監禁。

艾倫森說，泰勒認為存放在儲物櫃高處，且上了安全鎖，目前尚不清楚六歲男童如何獲得槍枝。

大麻 維州 檢察官

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