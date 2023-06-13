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2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

20年來最快速 華府今年凶殺案已達百起

記者張筠／華盛頓報導

華府上周發生了今年第100起凶殺案，市府官員表示，自2003年以後，華府第一次這麼早達到如此令人悲痛的「里程碑」，且今年截至目前的凶殺案數量比去年同期增長19%，性虐待、搶劫等其他類型的犯罪案件也有明顯增長。

市警數據顯示，今年截至目前凶殺案比去年同期多19%，一年未過半就已累計100起凶殺案，此速度是近20年來最快的一次，此外華府今年累計的性虐待案件比去年同期多了34%，搶劫盜竊案也增加25%，社會治安問題已經成為華府立法者和民眾爭議的焦點。

市長包瑟(Muriel Bowser)表示，華府多年來持續加強執法，盡力消除法律中的漏洞，補足立法和執法間的缺陷，市府將繼續推出針對青年人的項目，幫助他們融入社會，遠離不法行為。

華府臨時警長班尼狄克(Ashan Benedict)也表示，市府推動的社區巡邏項目取得一定成效，警民之間的對話增多，鞏固了信任，今年夏季警方將更積極的巡邏，降低犯罪率。

不過華府警察工會主席彭伯頓(Gregg Pemberton)通過聲明指責地方立法官員，批評他們通過的「佛洛伊德(George Floyd)正義警務法案」(George Floyd Justice in Policing Act)是導致凶殺案驟增的主因。

「犯罪增加是因華府市議會誤導性的通過並實行警務改革法規，這造成逾1200名警員辭職或放棄警務工作，社會治安每況愈下」，該工會稱若不及時更改，未來的犯罪問題將更嚴重。

該法案旨在加強對警務人員的問責制度，禁止警察掐喉嚨，限制警員使用致命武器，並更新隨身攝像機的使用規定等，許多警員不滿，表示這些改革可能把執法人員置於危險處境，削弱他們在制伏不法分子時的能力。

華府警察工會表示，當前警方辭職的速度比正常退休、招聘新成員的速度快得多，導致警務人員供需不平衡，若不扭轉此局面，凶殺、搶盜、劫車等案件將只增不減。

市議會通過的該法案雖然連續遭聯邦參、眾兩院的阻礙，但拜登總統實行否決權，推翻國會議員的決定，讓該法案持續有效，而華府許多官員稱讚拜登的決定，表示華府應當有自行執法、管理社會的權力。

華府 警察 拜登

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