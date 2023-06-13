降雨量減7吋 馬州乾旱區蒙郡也入列

今年大華府 部分地區出現乾旱跡象，根據馬州 環保廳(Department of Environment)日前的數據，馬州今年截至目前的降雨量比預測的少了約七吋，聯邦乾旱預測地圖(U.S. Drought Monitor)顯示，華人 聚居的蒙郡(Montgomery County)被列入馬州目前最乾旱的郡市之一，不過州府官員稱，目前供給居民和商家的水資源仍充足。

馬州最乾旱的郡市包括蒙郡、喬治王子郡(Prince George’s County)、哈維郡(Howard County)、安奧爾良郡(Anne Arundel County)和查爾斯郡(Charles County)；馬州環保廳發言人表示，當局正密切關注全州地下水流的情況以及水庫水位。

「目前沒有任何跡象顯示居民和商業用水會有短缺的問題」，馬州環保廳也正積極與地方政府和水資源公司聯絡，確保若乾旱問題加劇，各地是否有應對機制；馬州環保廳沒有要求各大水資源公司實行限水的規定，但稱儲水是明智的作法。

馬州環保廳呼籲商家和民眾「有智慧(smart)且有效率(efficient)的用水」，包括以淋雨取代泡澡，在洗手和洗完間隙關掉水龍頭，購買桶裝水方便更清晰了解自己的用水量等。

大華府部分居民此前已發覺今年花園和草坪比較乾黃，日前受加拿大野火影響的空氣污染，也因天氣乾燥而持續較久，雖然日常用水仍不至有問題，但許多民眾都警覺到乾旱的危害。