華府零售業復甦強勁 年增259家店

過去一年，喬治城的零售業務淨收益屬於華府最大，一年內共增59家店面，且全市新增的服飾和配飾店中，有四分之三位於喬治城。（記者張筠╱攝影）

新冠疫情重創華府 的零售行業，餐飲和酒吧行業首當其衝，不過日前一份報告顯示，華府包括酒店服務業在內的零售行業，過去一年的發展強勁有力，5月的銷售額比去年同期增長了7%，漲幅高於全美平均。

根據房地產公司JLL的報告，2022年至今，華府新增了259家零售商 店，其中74%為酒吧和餐廳，數據顯示，華府今年5月零售商的銷售額比去年同期增長了7%，而全美平均增幅為5%。

從華府的各區域市場畫分，過去一年喬治城(Georgetown)的零售業務淨收益最大，且一年內共增59家新店，數量與下城市中心(downtown)基本持平，目前還有13家即將開業，而過去一年該市場僅有四家零售商熄燈，商用空間已幾乎租滿；華府2022年至今新開20家服裝和飾品店面中，有16家位於喬治城。

新增店面數量排名第二的是「黃金三角」(Golden Triangle)地區，該區域包括白宮附近的社區、杜邦圓環(Dupont Circle)等，過去一年新增了34家店面，不過該區倒閉的店面數量也是華府最多，共有27家熄燈，其中一個主要原因是該地區租金 過高；新增店面數量並列第三的是亞當斯摩根(Adams Morgan)和華府河濱地帶(Capital Riverfront)，兩地分別有22家新增店面。