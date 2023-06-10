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黑熊溜進華府社區睡樹上 警封路抓捕

記者張筠╱華盛頓報導
大黑熊在樹上睡覺休息數小時，最後被動物保護人員安全捕獲。（華府警方提供）
大黑熊在樹上睡覺休息數小時，最後被動物保護人員安全捕獲。（華府警方提供）

一隻大黑熊9日出現在華府東北部社區，牠在一棵大樹上休息，隨著圍觀民眾越來越多，牠後來從後院溜走，最終被動物管控人員打了鎮定劑，安全轉移進大籠子，這起「黑熊歷險記」數小時後順利平息。

該案發生在華府13街和Franklin街交會處附近，警方9日上午7時許接到Brentwood-Brookland社區的報案，說有一隻大黑熊出現在附近住宅區的大樹上，警方因此封鎖了該社區的多條道路，並呼籲附近民眾待在室內，期間該黑熊因附近有多人圍觀，曾想爬下樹，警方拉響警報，試圖將該黑熊維持在原地。

大約9時45分時，大黑熊爬下樹，從後院溜走；10時15分時左右，警方和動物保護及控管人員給大黑熊打了鎮靜劑，隨後將這隻沉睡的大黑熊裝進籠子裡，安全轉移。

人類保護聯盟(Humane Rescue Alliance)區域服務的副總裁辛德勒(Chris Schindler)說，該黑熊可能來自馬州，並猜測與其他民眾8日在Hyattsville市附近看見黑熊是同一隻，辛德勒表示該黑熊將被送回馬州。

附近許多民眾感嘆虛驚一場，沒想到社區內會出現黑熊，在擔心安全的同時，也有人表示，這反映大華府自然環境良，還有許多野生動物，「黑熊歷險記」也成為社區新鮮事。

動物管控人員建議民眾若看到黑熊，儘量平靜穩步行走，如此一來黑熊會知道眼前的是人類而不是天敵或其他有威脅性的動物，此外也可以維持靜立，慢慢向熊招手，幫助牠認出眼前是人，此時熊可能也會站立，目的是要通過氣味和視力了解情況，熊站立時表示謹慎，而非威脅。

動物管控人員表示，一般的熊不會向攻擊人類，牠們更願意安靜自居，民眾若遇到熊，千萬不要尖叫或驚慌逃跑，此類突然出現的行為容易引發熊的不安，牠們會誤以為有危險，反而很可能追捕、攻擊；在城市遇到黑熊也要在第一時間向動物管控機構反映。

華府 馬州

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