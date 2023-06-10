音樂、動漫…大華府初夏活動精彩

史密森尼學會社區博物館10日舉行免費的親子園丁體驗教學。（取自官網）

時序入夏，大華府本周與下周周末，將迎來青年交響樂 表演、親子園丁體驗、國家地理學會的「恐龍 秀」、動漫 大展等精彩活動。

史密森尼博物館6/10親子園丁教學

●史密森尼學會的社區博物館10日上午有免費的親子園藝教學，邀請孩子們通過學習照顧植物，親近大自然，了解生命成長律動，培養年輕園丁園藝栽培基本知識，激發環保理念和美學創意。具體園藝教學內容包括種植西紅柿、辣椒、黃瓜、豆類、玉米等，並學習製作花園日記。園藝教學分兩組，上午10時至11時為5-12歲的年輕園丁，上午10時至中午12時為成年園丁。地址：1901 Fort Pl, SE Washington, DC 20020。詳情：https://shorturl.at/wyzHZ。

華盛頓青年交響樂團 6/10甘迺迪中心音樂會

●華盛頓青年交響樂團10日下午3時在甘迺迪中心音樂廳帶來免費音樂會，節目包含雷斯皮基、戴蒙德、柴可夫斯基等古典樂派名曲作品。該交響樂團旨在孕育實力派年輕音樂家，1960年成立以來，培育逾5萬名青年音樂人。演出詳情：https://rb.gy/esm3v。

國家地理學會 6/13恐龍秀登場

●國家地理學會13日晚7時將在林肯劇院(Linclon Theater)，為民眾解說霸王恐龍的演變，伴隨國家地理鏡頭和圖像，觀眾可聽到攝影師、科學家、電影製片人和勘探團隊的幕後故事，伴隨現場交響樂團的表演，走進奇幻又真實的恐龍秀場。活動詳情：https://rb.gy/dgfpp。

動漫嘉年華6/16-6/18登場