北維州立人合唱團音樂會慶30周年

立人合唱團日前舉行30周年慶音樂會，演唱眾多不同地域和風格的曲目，演唱者和觀眾都樂在其中。（立人合唱團提供）

北維州 的「立人合唱團」日前舉行30周年慶音樂會，演唱不同地域和風格的歌曲，以音樂營造和睦氣氛，打破地區和文化限制，讓台上台下度過美好時光。

該合唱團30年前在北維州立人中文學校創立，是北維州首個華人 成人合唱團，每年參加大華府的許多大型聯合音樂會，也常自辦音樂會，邀音樂愛好者共聚一堂。

日前的周年慶音樂會演唱眾多曲目，司儀孫麗玲以中英文介紹每首歌曲的典故與涵義，曲目豐富多元，有民眾耳熟能詳的，也有小眾動聽的，包括中國藝術歌曲「深笑」、台灣校園民歌「秋蟬」和「雨中即景」，還有許多地方民謠歌曲，例如安徽的「鳳陽花鼓」、台灣阿美族的「豐年祭」、台灣布農族的「拍手歌」、印尼民歌「星星索」、非裔歌謠「Walk in Jerusalem」、猶太 民歌「Haida」等。

除合唱表演外，還有賴宗熙帶來鋼琴獨奏「補破網」、「望春風」、「阮若打開心內的門」，黃敏慎的長笛獨奏「四季紅」、「南屏晚鐘」、「桃花過渡」等，最後由指揮張翠蝶帶領全場大合唱「鳳陽花鼓」，滿堂歡喜。

有意加入立人合唱團的民眾可致信：[email protected]，每周六下午在Chesterbrook Taiwanese Presbyterian Church練唱。