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維州勞郡公校 將向檢方提交性侵調查報告

記者張筠／維州報導

維州勞登郡公校系統(Loudoun County Public Schools)7日表示，將向檢方遞交關於2021年兩起性侵案的調查報告，但因內容涉及學生隱私，並考慮到律師與委託人的保密權益，該報告仍不會向社會公開。

維州勞登郡巡迴法院法官5月30日要求勞登郡公校系統，在七天內公布關於性侵案件的獨立調查報告，公校系統6月7日通過聲明表示不打算上訴，計畫把調查公校官員如何處理兩起性侵案的報告提交檢察官，但不會進一步公諸於眾。

「這份由Blankingship & Keith律師事務所撰寫的報告，將維持僅向相關人士公開的狀態」，該聲明指，勞登郡公校教委們認為，若公眾不再為此事爭辯，對整個社區會更好。

勞登郡公校教委會的多數成員都不同意法官上月的裁決，該公校系統表示，2022年4月勞登郡巡迴法院的另一名法官裁定，該報告含有律師與推託人的保密特權，因此公校教委後來每當被要求公開報告時，都會以此為由拒絕。

勞登郡公校7日發布聲明後，媒體以「信息自由法」(Freedom of Information Act)為基礎向該公校申請調查報告，但勞登郡公校拒絕，表示報告中含有學生和教職人員的個人信息，也違反律師與推託人的保密權益。

勞登郡公校前教育總監齊格勒(Scott Ziegler)因兩起性侵案遭公眾批評，後來也被解雇，該公校系統上周宣布維吉尼亞海灘市(Virginia Beach)公校的教育總監斯潘思(Aaron Spence)，將領導勞登郡公校。

勞登郡公校系統2021年發生兩起校園性侵案件，一名身穿女裝的青少年當年5月28日在Stone Bridge高中的廁所性侵女同學，隨後被懲戒轉學至Broad Run高中，而同年10月6日他又在該校性侵另一名女生；該青少年被判兩項襲擊罪，並被勒令關在少管所，直到滿18歲。

公校 性侵 教育總監

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