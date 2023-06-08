壯族藝術家黃閃夜個展 6/18馬州登場

黃閃夜的個展6月18日將在馬州桑迪泉博物館登場。圖為黃閃夜繪畫的個展預覽，包括剪紙、繪畫、室內外裝置藝術等多種特色元素。（黃閃夜提供）

華裔壯族藝術家黃閃夜的大型沉浸式個展「重生─連接─同樂」(Regeneration-Connection-Celebration)，18日將在馬州 桑迪泉博物館 (Sandy Spring Museum)推出，該展覽集剪紙、繪畫、室內外雕塑 為一體，將黃閃夜家鄉的傳統民族文化元素、自身成長奮鬥經歷，以及他在美國生活的體驗融合，別具特色。

黃閃夜生長於中國廣西，先後就讀廣西藝術學院和中央美術學院，26歲成為中國美術家協會會員，1993年應邀到英國和美國舉辦個人畫展，隨後獲傑出人才榮譽移居美國。

黃閃夜善於將自己獨特的身分和豐富的人生經驗，轉換為藝術養分，並在各種藝術形式中尋找創新和平衡。（記者張筠／攝影）

黃閃夜擅長將自己獨特的身分和豐富的人生經驗，轉換為藝術養分，在創作過程中既承襲傳統民族精髓，又時刻尋求創新，通過作品來探索民族本土形象精神在世界的表達，許多藝術評論家和觀眾對黃閃夜的作品都有「真實」、「自然流露內心」的好評，且稱會引起人們「內心深層次的共鳴」。

2009年美國音樂家和紐約芭蕾舞團曾根據黃閃夜的巨型畫作「夢之錦」，編創了音樂芭蕾舞劇，並在紐約等地舉行多次公演，達到音樂、舞蹈、繪畫等多種藝術形式的結合，此類合作與創新，在民族史和藝術史上並不多見。

此次在馬州博物館舉行的個展「重生─連接─同樂」結合了剪紙、繪畫，以及受中國傳統民俗啟發的室內外雕塑作品，探討人們在疫情後經歷的轉變，以及內心世界與精神的相聯和韌性，此外該展覽也呈現黃閃夜對人類及環境的觀察與思考，帶領觀眾反思人類生活與大自然之間的關係。

黃閃夜以實驗性及開拓性的方式，採用多元媒介，大膽將活潑的顏色與傳統民間藝術形式融合，剪紙給繪畫增添層次，裝置藝術的靈感來源日常思考，每一件作品都耐看且富有故事。

該個展項目已榮獲包括馬州藝術委員會的「新作計劃」、「創意項目」，以及蒙郡藝術委員會的「藝術家與學者項目」三項基金獎；展覽從6月18日持續至9月8日，期間7月9日下午4時至晚6時將舉行開幕茶敘，8月20日下午2時至4時，黃閃夜將與觀眾見面，介紹作品背後的故事，並現場展示創作過程。桑迪泉博物館地址：17901 Bentley Road，Sandy Spring，MD 20860。