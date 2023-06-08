馬州黎明中校歡送畢業生 16人同窗15年離情依依

畢業生與理事長馬銓(前排左五)、校長王心怡(前排左四)合影。（黎明中文學校提供）

馬州 黎明中文學校日前舉行第28屆畢業典禮，今年16位畢業生在父母、師長、校務義工和學弟妹的見證與祝福下，為15年的中文教育 畫上完美句點；該校即日起接受新學年的入學申請，並將在11日舉行新生面談與測驗。

理事會會長馬銓勉勵畢業生，做事盡心盡力、自強不息，要懂得感恩和寬容，做一個有責任感的人，此外要堅持學習和創新，追求夢想與快樂；黎明中文學校校長王心怡也期勉畢業班同學一分耕耘一分收穫，並熱心助人。

馬州黎明中文學校日前舉行第28屆畢業典禮，今年有16位畢業生。（黎明中文學校提供）

張剴雅代表在校生致詞，對畢業生表達祝賀與不捨，並仰慕畢業學長姐的多才多藝，包括在主持、演講、導覽、扯鈴、皮影戲、武術、運動等方面都是學弟妹的好榜樣；學生會會長康存道代表畢業生致答詞，感謝師長們多年來的教導，義工們的無私奉獻；畢業班家長嚴子良稱，對子女感到驕傲，期許同學們在生活中有愛與寬容，在走出校門後不怕失敗，勇敢面對挑戰。

畢業生在導師于茂芬的介紹後，逐一以流利的國語發表畢業感言，其中許多同學從小幼班就相伴成長，至今同窗15載，離情依依。

黎明中文學校現正接受下學年(2023年秋季班)新生入學申請，學校將在11日上午舉行新生面談與測驗，三至五歲幼兒(與家長)須經過面談，六歲以上學生須通過語文測驗。

黎明語文課程上課時間為每周日上午10時至中午12時25分，下午另有文藝及體育活動。該校以溝通式教學法，採用正體字及注音符號，教學內容重視中文實用性，也兼顧文化認同，輔以中文電腦拼音輸入及運用、演說技巧及歷史文化等，讓海外華裔 子弟接受完整的中文教育。

報名詳情及課程簡介可登錄學校官網(www.li-ming.org)，報名表可上網下載，也可致電蕭君如(301)670-0956（上午9時至晚上8時）。