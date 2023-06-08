馬州喬郡公校新教育總監 德州教育官員哈維斯7/1上任

馬州喬治王子郡(Prince George’s County)郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)7日宣布，哈維斯(Millard House III)7月1日將上任喬治王子郡公校 系統的新教育總監 ，艾索布斯稱，他在管理學校系統方面有豐富經驗和出色成績。

哈維斯此前領導德州 休士頓獨立學校系統(Houston Independent School System)兩年多，艾索布斯說，休士頓獨立學校系統中原來有50所學校評級在「D」或「F」等，但在哈維斯的領導下，其中40所學校評級進步到了「A」、「B」、「C」，「現在該系統中有94%學校獲得A級，總體成績比哈維斯上任前進步了82%」。

哈維斯在奧克拉荷馬州(Oklahoma)長大，在該土耳沙市(Tulsa)開啟了他的教育生涯，後來擔任北卡夏洛特(Charlotte)公校系統的首席運營官員(COO)，任職五年後，他又在田納西州的Clarksville-Montgomery郡公校系統任職四年，隨後到德州休士頓領導當地獨立學校系統。

哈維斯與妻子育有一個女兒和一個兒子，女兒今年秋天將升入德州的大學，兒子則將升上小學六年級。

哈維斯說，他進入教育領域很大程度是受父母影響，「作為兩位教育工作者的兒子，我延續了這個歷史」，哈維斯的父母在土耳沙市公校系統工作了逾30年，而他自己兒時也克服了學習障礙(learning disability)和語言障礙(speech impediment)，從小想成為一名物理治療師，後來才慢慢進入教育培訓領域，對教育工作有興趣和願景。

哈維斯今年51歲，由於德州教育相關部門將接管休士頓的學校系統，哈維斯因此被迫辭職，他後來立志要進入其他州的教育系統累積更多經驗，休士頓的官員也稱讚哈維斯的工作很有成效，哈維斯管理的學校在德州名列前茅，且他去年也進入「美國年度教育總監」評比的決賽。

喬治王子郡公校系統首席執行官哥德森(Monica Goldson)即將卸任，哈維斯稱他之前就在關注該職位，並在眾多機會中選擇了喬治王子郡公校；哥德森評價哈維斯「注重社區，關心孩子，也是很好的傾聽者」，他很高興能交棒給哈維斯。

哈維斯說，喬治王子郡的政治環境及其與教育的關係，對他來說有一定的吸引力，「(喬治王子郡)這裡的環境和我先前所在的地方都不相同，公共教育重視對孩子的激勵和培養，沒有過多牽連政治的內容，這對我來說是一個決定性因素。」

「我希望自己對教育的熱愛和經驗，能和喬治王子郡公校系統所看重的內容相符，幫助下一代人成長，獲得良好教育。」