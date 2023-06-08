加拿大野火蔓延 大華府空氣質量降至「不健康」

受加拿大野火影響，大華府7日的空氣質量「不健康」，天空蒙灰，專家建議民眾減少戶外活動。（記者張筠／攝影）

加拿大100多處野火持續燃燒並不斷南下，導致導致美東多地區空氣污染嚴重，大華府 7日的空氣質量降至「不健康」(unhealthy)，天空好似蒙上一層灰，不少民眾也稱隱隱聞到空氣中有股燒焦味，許多學校暫停戶外活動，專家建議民眾待在室內。

空氣質量專家魏蘭(Eileen Whelan)說，大華府十年多來從沒遇過此類情況，由於加拿大野火持續，大量濃煙飄來，導致美東地區空氣中顆粒物大幅增加；非營利機構「華盛頓都會區政府委員會」(Metropolitan Washington Council of Governments)表示，幼兒、老年人和有呼吸道疾病、心臟較弱的群體應避免出門，「不健康」的空氣質量可能造成頭痛、眼睛發炎或痠痛，還可能導致呼吸困難、胸悶等症狀。

大華府多數地區7日發布空氣質量「橙色」或「紅色」預警，專家建議所有民眾減少戶外運動，若出現呼吸不適，應盡快回到室內，出行也可戴口罩或面罩，減少吸入空氣中的有害顆粒物。

氣象專家格萊夫(Brian Graff)說，此狀況預計未來幾天將持續，顆粒物除了會給天空蒙上一層灰，也會讓太陽和月亮呈現橘色，預計周末情況將有所好轉。

大華府地區的多數公校 系統7日暫停學生戶外活動的時間，包括華府公校(DCPS)、馬州 Charles郡公校，馬州蒙郡公校一併取消了7、8日的所有戶外運動，維州最大的費郡公校系統(FCPS)取消7日上午11時至晚上6時的戶外活動。