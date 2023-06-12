我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

富爸爸交棒 索羅斯250億元帝國 小兒子掌舵 力阻川普回白宮

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

本報華府訊
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士表示，定期洗牙口腔保健是最經濟有效的對策。
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士表示，定期洗牙口腔保健是最經濟有效的對策。

為何要定期洗牙？定期洗牙的目的在清除牙菌斑。牙菌斑存在牙齒表面或牙齦與牙根相接的牙齦溝縫隙內，它是口腔內食物殘渣及細菌群體滋生的綜合體，奶黃色糊狀物。口內細菌大量繁殖後，產生酸性新陳代謝的物質，其酸性物質造成琺瑯質去礦物化(Demineralization)，而在牙齒表面形成破洞，即有蛀牙。同時造成牙齦發炎容易流血或腫脹。實驗報告顯示如牙菌斑存留在牙齦上超過24小時牙齦將會開始發炎，72小時後開始鈣化為結石並造成琺瑯質脫鈣形成蛀牙外，初期會造成牙齦炎，如未即時定期潔牙治療，牙齦炎將近一步造成牙根週圍齒槽骨質因慢性發炎溶解流失，成為牙周病。嚴重齒槽骨消失造成牙根暴露，對冷熱過敏及牙齒鬆動，因牙周病造成的齒槽骨流失不會再長回原高度，即使接受植骨手術，重建齒槽骨高度效果也極其有限。當牙根周圍因齒槽骨過低而鬆動後，很難避免拔除牙齒的命運。為避免上述各種由牙菌斑造成的口腔疾病。定期潔牙是最經濟有效的對策。

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士經驗豐富，診所設備非常先進，最新低輻射劑量數位X光機、最新自動高壓蒸氣消毒，設備優良，主治:採用最優植牙 Nobel Biocare、各式假牙、根管治療、牙周病、牙科美齒、無創拔牙、補牙、牙科急診、成人、兒科定期口腔保健、透明矯正牙套。如您有關於牙齒及口腔保健的問題，可電林錦琇、詹翔嵐牙醫博士預約:240-669-9545，Executive Dental Care LLC，地址: 6225 Executive Blvd. North Bethesda, MD 20852。

手術 過敏

上一則

3死3傷 馬里蘭首府 周末夜槍響 已逮捕1嫌

下一則

Katy Mills室內滑梯公園占地近6萬平方呎 今夏開放

延伸閱讀

法拉盛牙醫講座 籲長者注重口腔保健

法拉盛牙醫講座 籲長者注重口腔保健
美洲中華牙醫學會年會6/11舉行　歡迎牙醫同業及牙醫學院就讀學生參加

美洲中華牙醫學會年會6/11舉行　歡迎牙醫同業及牙醫學院就讀學生參加
舒小泉牙醫診所 提供全頜迅速種植修復技術

舒小泉牙醫診所 提供全頜迅速種植修復技術
保護牙齒 牙醫夫婦全家做四件事

保護牙齒 牙醫夫婦全家做四件事
莊淑貞醫師談牙齦病因及治療

莊淑貞醫師談牙齦病因及治療

熱門新聞

愛德華茲(中)表示，此槍擊命案疑似普羅德和傑克森之間的衝突所致。（美聯社）

長期有矛盾…畢業典禮後 維州高中生及父親遭同學槍殺

2023-06-07 13:13
新州律師尼洛(右)被控15年前在波士頓性侵四名女子。(美聯社)

玻璃杯DNA顯示 新州律師15年前波士頓性侵四女

2023-06-09 09:20
毒堇全身皆毒，拔除時千萬小心。（取自大英百科全書）

全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

2023-06-03 09:40
蒙大拿州「北京樓」獲得「美國經典獎」，東主譚錦年到芝城領獎。(特派員黃惠玲／攝影)

華裔Ellen Yin、百年中餐館北京樓 奪餐飲界奧斯卡大獎

2023-06-08 10:54
芝城過去一周天空幾乎都灰濛濛的。(特派員黃惠玲／攝影)

加拿大野火燒不停 芝城天空灰濛濛

2023-06-07 11:23
伊州將近68萬州民，可收到每人95元的谷歌違反隱私法賠償金。(pixabay)

谷歌違反隱私法 伊州用戶每人可獲95元賠償

2023-06-06 09:05

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌