馬州電話新區號227 6/14啟用

馬州 公共服務委員會(Public Service Commission)日前宣布，由於電話號碼需求增加，馬州將從14日起增加一個電話區號「227」，主要覆蓋範圍包括蓋城(Gaithersburg)、德國 鎮(Germantown)、銀泉市(Silver Spring)等地。

馬州現有的電話區號「240」和「301」不受影響，仍會繼續使用，公共服務委員會表示，民眾應確保手機等電子設備將「227」開頭的電話識別為有效號碼。

馬州官員表示，近年來電話號碼的需求量增加，原有的兩組電話區號預計將在2025年前用盡，因此增添新號碼「227」，主要覆蓋地區包括Aspen Hill、貝塞斯達市(Bethesda)、Bowie、Frederick、蓋城、德國鎮、波多馬克(Potomac)、銀泉市、Waldorf、Wheaton以及附近較小的社區。

電話號碼用盡的現象在全美多地都存在，由於人口增長，電話使用增加，各州都在增加區域號，維州1973年將「804」設為該州東部的區域號，馬州1991年將「410」設為巴爾的摩市及馬州東部的區域號；華府 自1947年來的標誌性電話區號「202」即將用盡，因此2021年宣布增加「771」的新區號來因應擴容需求，該區號覆蓋整個華府。