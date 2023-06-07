維州費郡警推中文版警民信任度調查

費郡警方日前推出新工具「Zencity's Clockwise」，收集民眾對警方的意見和滿意度，該工具已在新聞網站和社交平台上發布。（費郡警方提供）

維州 費郡(Fairfax County)警方本周宣布，1日已啟動一個專門衡量公眾對警方信任度的工具「Zencity's Blockwise」，實時收集各社區對警方執法的顧慮、態度，以及建議和意見，該工具提供多語言服務，包括英文、中文、西班牙語、韓文等，讓各族裔能放心表達對社區安全的看法。

費郡警方表示，此工具旨在提升警民之間的溝通效率，促進互信，警長戴維斯(Kevin Davis)說，「能以數據衡量的議題和事務，就有更明確的進步方向，知道民眾對社區安全最大的需求和顧慮後，警方也能更好分配人力，在加強執法的過程中，也通過教育、走訪社區等方式消除民眾的疑慮。」

戴維斯說，費郡警方現階段重點是減少犯罪以及整頓社會秩序，此調查工具已在新聞網站和社交平台上發布，邀請民眾評價對警方的信任，費郡是維州族裔最多元的地區，該工具提供多語言服務，照顧不同族裔的需求，語言包括英文、西班牙文、阿拉伯文、中文、韓文、越南 烏爾都語、泰盧固語(Telugu)、阿姆哈拉語(Amharic)。

Zencity's Blockwise也將協助費郡警方了解民眾對警員執法的感受，包括對犯罪的恐懼程度，日常是否有安全感，對警方執法的滿意程度等，方便警方更好的制定策略，打擊仇恨犯罪、槍枝問題、青少年劫車等疫情 後頻發的問題，也能評估家庭暴力、性侵等長久存在的犯罪問題是否有所緩解，並調整與民眾的交通方式。

費郡警方將每季在官網上公布該調查結果，確保作業公開透明。