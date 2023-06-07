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華府國家動物園新生雌猩猩 邀公眾票選名字

記者張筠／華盛頓報導
國家動物園5日舉辦性別揭曉的派對，公布新生大猩猩為雌性。（國家動物園提供）
國家動物園5日舉辦性別揭曉的派對，公布新生大猩猩為雌性。（國家動物園提供）

華府國家動物園(National Zoo)5月27日喜迎一隻新生的西部低地大猩猩(Western lowland gorilla)，動物園6月5日舉辦揭曉性別派對(gender reveal)，公布牠為雌性幼崽，並發起投票，邀請公眾在本周為牠選出名字。

西部低地大猩猩屬於極度瀕危(critically endangered)動物，國家動物園表示，小幼崽的出生標誌該物種克服生存困境的一個小勝利，也能提高社會公眾對動物和環境保護的意識；這隻幼崽是20歲雌性大猩猩Calaya和31歲雄性大猩猩Baraka的第二個孩子，動物園表示小幼崽目前健康狀況良好，非常結實，Calaya養育幼崽的技能也很好。

西部低地大猩猩屬於極度瀕危動物。（國家動物園提供）
西部低地大猩猩屬於極度瀕危動物。（國家動物園提供）

國家動物園為這隻小幼崽取了三個名字，邀請公眾在美東時間6月9日晚上12時以前投票，選項一為「Lola」，在約魯巴語(Yoruba)中有「偉大」之意，選項二是「Mkali」，在斯瓦希里語(Swahili)中意為「凶猛」，選項三為「Zahra」，斯瓦希里語意為「美麗的花朵」；投票通道：https://shorturl.at/birvw。

這隻小幼崽有一個4月剛過完五歲生日的哥哥Moke，國家動物園其他的西部低地大猩猩包括41歲母親Mandara和牠14歲的女兒Kibibi。

5月27日出生的西部低地大猩猩幼崽與母親緊緊貼在一起。（國家動物園提供）
5月27日出生的西部低地大猩猩幼崽與母親緊緊貼在一起。（國家動物園提供）

動物園 投票 華府

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