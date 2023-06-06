小飛機入侵華府遭截墜毀 首都領空安全引關注

近十年來華府出現多次領空安全漏洞事件，尤其2021年國會暴亂後，立法官員和民眾對意外狀況更敏感。（記者張筠 / 攝影）

華府 空域4日下午遭小飛機入侵，戰鬥機緊急攔截，最終小飛機在維州山區墜毀，機上四人全部死亡，此事引發各界對美國首都空域安全的關注，尤其在2021年初發生國會暴亂後，華府官員和民眾對此類意外更為敏感。

侵犯華府空域的塞斯納型(Cessna)小飛機從田納西州起飛，飛往紐約長島 ，但途中突然180度大轉彎，改向華府領空直線飛行；國會警方表示，在小飛機進入華府領空不久，他們就「密切與聯邦執法機構合作，監控這位沒有回應呼叫的飛行員。」

此事發生時，國會大廈內拉起警報，不過由於當天立法者沒有開會，國會沒有下令疏散，警報也在短時間內撤銷。

近年來，國會警察 和聯邦官員在華府領空相關事件和維安方面，加強了與華府警察的合作，三方互通應急指南，並保持溝通機制順暢。

2022年，國會附近出現看似小型飛機的空中物體，國會大廈因此發布警報並緊急撤離立法人員，後來證實是從美國陸軍金騎士(U.S. Army Golden Knights)飛機上跳下的跳傘成員，當時跳傘隊從華府國民球場(Nationals Park)上空飛過，在進行賽前表演彩排，但因溝通不暢，國會警察並不知情，導致華府官員、立法者和部分民眾虛驚一場。

2015年一名佛州的抗議男子胡戈斯(Doug Hughes)駕駛一架旋翼機，飛過國家廣場(National Mall)，隨後降落在國會大廈西邊的草坪，他聲稱有一封關於改革競選財務法的信件要交給國會，他在降落後立即被捕，但此事震驚民眾，並觸發一系列安全審查。

2014年也曾發生過不明小飛機侵入華府領空的事件，飛行員未回應警方的呼叫，導致國會大廈的圖書館拉警報，國會人員短暫撤離。

華府領空因安全漏洞而發生的一起最嚴重事件，為2004年一架載著肯塔基州州長飛往華府參加雷根(Ronald Reagan)總統葬禮的飛機，誤入華府禁飛區，當時國會大廈正在開會，緊急事件導致大規模疏散，由於該飛機進入禁飛區且飛行太遠，美國軍方官員甚至曾權衡是否要擊落這架飛機，此事件引發之後多年，立法官員對華府領空安全的重新評估。

在911恐怖襲擊事件後，美國涉及飛機的安全協議有了巨大改變，聯邦航空總署(FAA)也表示，華府的領空限制比美國其他任何地區都更嚴格。