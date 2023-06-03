華府國際教育者年會 中國恢復參加

中國去年因旅行限制未能參展，今年有27所大學代表參加交流。（記者張筠╱攝影）

國際教育工作者協會(NASFA)第75屆年會及博覽會日前在華府舉行，今年因疫情 旅行限制放寬，參與會展的人數從去年的6000人增加到今年逾8500人，中國也因疫情限制放寬而恢復參展，不過與會者對當前的國際學生交流狀況有所擔憂，此外，美中關係緊張也是教育從業人員的一大憂慮因素。

去年的NAFSA博覽會在丹佛(Denver)舉行，由於疫情旅遊限制，包括中國在內的許多國家沒有到場，而今年相關限制撤銷，各國代表團聚集華府，參加以「啟發包容性未來」(Inspiring an Inclusive Future)為主題的教育博覽會，今年共有300多個來自世界各地的教育機構、供應商、財團到場。

今年博覽會在5月30日至6月2日舉行，許多教育從業者稱此會展激發許多創新和靈感，但不少人仍對疫情後的國際學生交流狀況憂心忡忡，包括國際交流項目資金不足，美國教育機構人才招聘減少，疫情對這一代學生的心理和課業造成長遠影響等，此外還有不少人擔憂地緣政治緊張會阻礙學術交流。 美洲教育者協會第75屆年會及博覽會日前在華府舉行，吸引逾8500教育從業者參加，推動教育交流，刺激華府經濟。（記者張筠╱攝影） 今年共有300多個來自世界各國的教育機構、財團、供應商到場。（記者張筠╱攝影）

中國在過去十年一直處於美國高等教育國際化發展的中心，但此狀況近期因美中關係緊張而改變，2020-2021學年美國的中國留學生 入學率下降15%，而2021-2022學年當其他國家留學生入學率回升時，中國留學生又下降了9%，目前中國留學生仍在美國國際生中占最大比率，但與其他國家的差距正在縮小。

各國的大學代表在展會上推廣交流項目，介紹攬才招生計畫，中國今年有27所學校參加，法國有46所高校、逾100名代表到場，台灣教育部 政務次長劉孟奇也率領24所大學的逾60人與會。 台灣教育代表團代領24所大學的逾60人與會。（記者張筠╱攝影）

3月剛上任NASFA執行主任的奧芬達(Fanta Aw)表示，今年展會重點在於為高等教育從業者提供新冠疫情後的教育「晴雨表」，恢復搭建教育合作平台，促進各地關於疫期維持教育水平的經驗交流。

展會亮點包括，在國際化環境中推動師資與學生的交換，促進教育資源的公平分配，探討教育政策，提升美國教育在國際上的競爭力，此外還有獲得諾貝爾和平獎的人權活動家穆拉德(Nadia Murad)、喜劇演員特斯頓(Baratunde Thurston)等人的演講，為教育從業者提供新思路，NAFSA也出版新書慶祝75周年，探究數位環境給教育帶來的機會與挑戰。