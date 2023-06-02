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美京「心理健康360項目」 獲邀參展精神科協會年會

馬州訊
左起：朱躍躍、邵曉平、陸惠興、王慈欣。（美京華人活動中心提供）
左起：朱躍躍、邵曉平、陸惠興、王慈欣。（美京華人活動中心提供）

美京華人活動中心(CCACC)泛亞醫療中心代表團隊，日前獲邀赴舊金山參加2023年度美國精神科協會(APA)年會，向與會者詳細介紹「心理健康360項目」，以及結合醫療服務、心理疏導、社會資源一體化的服務模式，突破亞裔對心理健康話題的避諱，以對社區居民的身心健康做更好照顧。

參加該年會的美京華人活動中心代表成員包括，泛亞醫療中心醫療主管朱躍躍、「360項目」主席邵曉平、泛亞醫療中心主任陸惠興，以及泛亞醫療中心心理學家王慈欣等，他們在年會上介紹「360項目」的成立背景、過程，以及如今的發展狀況。

該項目成立於2015年3月，倡導關注華裔居民身心健康，近年來以泛亞醫療中心為平台，聚集亞裔健康聯盟等當地政府和社團的力量，成立關注公眾精神和心理健康的聯盟，提高華裔民眾對心理健康的認識，普及相關資源及服務。

近年來「360項目」與蒙郡亞裔家長協會、馬里蘭大學心理學院、李佳信基金會合作，推出「聽我說 」系列活動，以講座和徵文活動，傾聽華裔第一代移民父母和第二代青少年面臨的家庭文化衝突和溝通難題，此外也舉行研討會，教育家長和孩子有效的交流方法。

「360項目」的其他服務包括，提供個人與家庭心理疏導及精神科藥物管理服務，解決病患的情緒困擾和人生問題，作為亞裔社區健康中心，該項目也積極為亞裔爭取公眾健康資源，提供慢性病管控服務，關懷並定期探訪老人，為有特殊病患的家庭提供照護幫助等。

亞裔 心理健康 華裔

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