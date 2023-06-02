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鼓勵餐廳時薪調至15元 馬州喬郡啟動補貼

記者張筠／馬州報導
喬治王子郡1日推出餐廳補助計畫，旨在調整小費薪資，促進勞工平等，補充餐飲行業人力。（記者張筠／攝影）
喬治王子郡1日推出餐廳補助計畫，旨在調整小費薪資，促進勞工平等，補充餐飲行業人力。（記者張筠／攝影）

為幫助餐廳解決人力不足的問題，促進勞動力公平，並持續推動餐飲經濟發展，馬州喬治王子郡(Prince George’s County)1日推出補助計畫，旨在逐漸廢除「小費薪資」(tipped wage)制度，若商家同意將員工的時薪調高至15元，有機會獲得郡府最高7500元的補助金。

致力促進薪資平等的組織「One Fair Wage」日前與喬治王子郡郡府、Capital One銀行合作，創設針對餐飲業者的「留住餐飲業員工」補助計畫(Keep Restaurant Workers in Prince George's County)，試圖解決餐飲行業勞動力不足的問題，「One Fair Wage」總裁加爾曼(Saru Jayaraman)說，因其他地區餐飲行業的薪資待遇較好，導致喬治王子郡競爭力不足，餐廳長期人手短缺。

許多餐廳員工希望時薪固定，像其他行業一樣有最低薪資的保證；目前馬州最低時薪為13.25元，明年將按計畫繼續調漲，然而該規定不適用於餐飲工作者，自2014年來喬治王子郡實行「小費薪資」，即餐飲業員工的薪資包括基本的3.63元時薪以及他們賺取的小費。

此制度雖然在法律上確保了餐廳員工有最低薪資，且他們可將額外的小費收入囊中，但反對者稱，小費金額不定，偶爾還有小費被盜的問題，導致餐飲業員工的收入很不穩定，也讓餐館人力補充面臨困難。

喬治王子郡政府說，「留住餐飲業員工」補助計畫，旨在幫助該郡逐漸廢除「小費薪資」制度，鼓勵商家們將員工時薪調至15元，配合的商家可向郡府申請補助金。

郡府預計給20至30個商家提供5000至7500元的補貼，這部分資金的不是讓餐廳全部用於支付員工薪資，而是幫助商家適應新的薪資模式。

喬治王子郡餐廳可在本月10日前提交申請，業主需保證今年12月31日前將所有員工的時薪調至15元，且需完成相應的培訓計畫，餐廳業主也須參加至少三場促進薪資平等的活動，若不能滿足所有要求，餐廳業主必須把補助金歸還給「One Fair Wage」；郡府將在16日公布獲得補貼者的名單。

華府調整小費薪資的新規已在今年5月1日上路，預計2027年將正式廢除，餐飲等服務業員工的時薪5月已有第一輪調漲，目前時薪6元，今年7月1日將再調漲至8元。

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