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領先全美 馬州數位駕照普及安卓用戶

記者張筠／馬州報導
馬州是全美第一個將數位駕照普及至安卓手機用戶的州。（馬州政府提供）
馬州是全美第一個將數位駕照普及至安卓手機用戶的州。（馬州政府提供）

美國部分州和地區近幾年推行「數位駕照」(digital driver license)計畫，讓民眾的國內旅遊更便利，馬州去年5月推出針對蘋果手機(iPhone)用戶的數位駕照和ID服務，馬州政府1日宣布，該服務即日起擴大至安卓系統，馬州成為全美與「Google Wallet」合作推行該服務的第一州。

馬州去年啟動「數位駕照」計畫，是全美第二個採用此服務的州，當時此功能沒有普及，僅限蘋果手機用戶，蘋果用戶可通過「iPhone錢包」(iPhone wallet)使用數位身分證件，在雷根國家機場(DCA)和巴爾的摩華盛頓國際機場(BWI)安檢時使用。

如今此功能首先在馬州擴大至安卓手機用戶，民眾可在Google wallet使用此功能，馬州州長摩爾(Wes Moore)說，馬州在數位服務上領先全美，展現馬州在創新與科技領域的能力，也將消費者服務、資源平等置於優先位置，「此數位駕照的功能將提升政府機構的作業效率，減輕馬州民眾的通勤負擔，也讓社會公眾更好的適應數位化環境。」

聯邦運輸安全管理局(TSA)表示，目前全美共有25個機場允許此「數位駕照」服務，包括BWI和DCA；具體的操作方法為民眾可在安檢處打開手機藍牙功能以及數位駕照，將手機靠近證件讀取器，TSA官員會核實乘客及數位駕照信息，整個過程不用交換登機證件，在疫情後這種無接觸的服務更受歡迎。

馬州官員表示，數位駕照上的信息都會加密，除非有民眾許可，否則州府不會將個人資訊分享或洩漏，因此無需擔心隱私問題。

當今社會越來越多民眾用智慧手機和手表中的「數位錢包」存放信用卡、演唱會門票、公車卡等重要物品，出門幾乎可以不用帶錢包，谷歌公司表示，推出數位駕照，將讓民眾更好的統整證件，也避免證件丟失或被竊，安全性更強。

馬州 駕照 手機

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