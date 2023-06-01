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維州亞市4校安裝測速攝影機 超速將罰百元

記者張筠／維州報導
亞歷山卓市四所公校附近安裝測速攝像頭，違規者將收到警告，今秋新學年以後將收到100元罰單。（亞歷山卓市政府提供）
亞歷山卓市四所公校附近安裝測速攝像頭，違規者將收到警告，今秋新學年以後將收到100元罰單。（亞歷山卓市政府提供）

維州亞歷山卓市(Alexandria)公校日前在四所學校附近加裝了測速攝影機，學校附近限速每小時15哩，即日起至本學年結束，駕駛時速超過25哩的民眾將收到警告，而從今年秋季的新學年開始，違規超速者就會收到100元罰單。

安裝測速攝像頭的四所學校分別是位於North Beauregard街上的Ferdinand T. Day小學和John Adams小學，位於Mount Vernon Ave上的George Washington初中，以及Seminary路上的Francis Hammond初中，測速攝像頭附近也有標誌，提醒駕駛員進入學校附近的拍攝區域，應當減速慢行。

這些校區的限速為15哩/時，比限速快10哩/時者屬於超速違規，車輛將被拍照，為了給民眾適應時間，市府表示在新學年開始前，被拍照者僅會收到警告通知，但從今年秋季開始的新學年，在校區超速行駛者會收到100元的罰單。

維州不像華府或馬州有全市或全州範圍的測速攝像機，但近幾年因發生多起學生被撞的事故，為提升校區附近的安全，維州各郡市政府和公校系統合作收緊校園附近的交通執法，陸續通過測速攝像頭的法案，目前費郡(Fairfax County)、威廉王子郡(Prince William County)、Fauquier郡的部分校區都有測速攝影機。

維州 公校 攝影

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