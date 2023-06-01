我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

馬州喬郡餐廳 6/1起不再主動提供拋棄式餐具

記者張筠／馬州報導
喬治王子郡通過新法，6月1日起所有餐廳不附送拋棄式餐具，消費者若有需要可向商家索取。（美聯社）
喬治王子郡通過新法，6月1日起所有餐廳不附送拋棄式餐具，消費者若有需要可向商家索取。（美聯社）

馬州喬治王子郡(Prince George's County)日前通過與環保相關的新法案，6月1日起所有餐廳不再主動提供單次使用(single-use)的餐具，若消費者有需求，可向餐廳或商家提出，該規定也適用於外帶及外送服務。

喬治王子郡郡議會通過的這項法案旨在減少塑膠垃圾，降低食品產業對環境的影響，規定該郡所有餐廳和食品服務機構不能主動提供拋棄式餐具，包括快餐店、咖啡廳、超市及其中的食品部、移動的小吃攤位和美食卡車(food truck)等。

該法案允許商家設置自助區域，讓消費者自行取用餐具和其他用品，包括拋棄式刀、叉、湯匙、筷子、攪拌棒、吸管、調味包、杯套、餐巾紙等；外送和外帶服務中，民眾可主動提出餐具需求，商家仍會提供。

除了這項在6月1日上路的新法之外，喬治王子郡郡議會日前也初步表決通過減少塑膠袋使用的「Better Bag」提案，目標禁止零售商提供塑膠袋，轉而提供紙袋，每個紙袋收費10分，該提案也要求零售商清楚張貼紙袋的收費狀況，

「Better Bag」提案在郡議會獲得一致支持，環保維權民眾和團體表示，若提案通過，預計喬治王子郡每年可減少3億5300萬個塑膠袋；環保團隊「零浪費」(Zero Waste)表示，喬治王子郡眾多超商提供塑膠袋，而88%的消費者都會使用，若能減少這部分消耗，將給環境帶來很大改變。

「馬州零售商協會」(Maryland Retail Association)代表普萊斯(Sarah Price)也支持此提案，不想為紙袋付費的民眾可自行準備購物袋，不僅能幫助民眾養成良好習慣，也能讓人人都為環保盡一分力。

喬治王子郡郡議會將在6月20日對「Better Bag」提案舉行第二次公聽會；目前馬州部分郡市也有相似規定，Laurel郡和Takoma Park市都禁止塑膠袋，蒙郡(Montgomery County)對紙袋和塑膠袋徵稅。

馬州 零售商 超商

上一則

德州人語／好萊塢的政治正確 用錯地方

下一則

芝加哥圍棋公開賽閉幕 參賽人數創新高

延伸閱讀

小商家設備升級撥款 兩會通過金兑錫提案

小商家設備升級撥款 兩會通過金兑錫提案
春節列州公眾假日提案遭擋 鄭永佳：黨派偏見

春節列州公眾假日提案遭擋 鄭永佳：黨派偏見
春節列公共假日 紐約州眾議長允6/8前通過

春節列公共假日 紐約州眾議長允6/8前通過
是否角逐馬州聯邦參議員 瑞斯金下月宣布

是否角逐馬州聯邦參議員 瑞斯金下月宣布
馬州四大學獲聯邦資助 培育心理專員

馬州四大學獲聯邦資助 培育心理專員

熱門新聞

利用外送平台訂購餐點，會增加許多小額費用。（美聯社）

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

2023-05-29 22:19
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家支招

2023-05-31 11:54
18歲少女在監獄出生，即將進入哈佛就讀。（取材自臉書@Academy for Science & Health, Conroe ISD ）

德州少女監獄出生 「逆轉人生」錄取哈佛大學

2023-05-29 21:18
儘管芝警局加派警力巡邏，仍擋不住頻發的槍擊暴力事件。(芝警局臉書截圖)

暴力高峰來臨 芝國殤周末53中槍10死

2023-05-30 10:22
換工作記得要幫401(k)退休金帳戶換東家。（取自FOX）

換工作忘了轉移401(k)帳戶 小心舊東家收取更高維持費

2023-05-30 20:46
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家教你省一筆

2023-06-01 02:15

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行