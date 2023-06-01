馬州喬郡餐廳 6/1起不再主動提供拋棄式餐具

喬治王子郡通過新法，6月1日起所有餐廳不附送拋棄式餐具，消費者若有需要可向商家索取。（美聯社）

馬州 喬治王子郡(Prince George's County)日前通過與環保相關的新法案，6月1日起所有餐廳不再主動提供單次使用(single-use)的餐具，若消費者有需求，可向餐廳或商家提出，該規定也適用於外帶及外送服務。

喬治王子郡郡議會通過的這項法案旨在減少塑膠垃圾，降低食品產業對環境的影響，規定該郡所有餐廳和食品服務機構不能主動提供拋棄式餐具，包括快餐店、咖啡廳、超市及其中的食品部、移動的小吃攤位和美食卡車(food truck)等。

該法案允許商家設置自助區域，讓消費者自行取用餐具和其他用品，包括拋棄式刀、叉、湯匙、筷子、攪拌棒、吸管、調味包、杯套、餐巾紙等；外送和外帶服務中，民眾可主動提出餐具需求，商家仍會提供。

除了這項在6月1日上路的新法之外，喬治王子郡郡議會日前也初步表決通過減少塑膠袋使用的「Better Bag」提案，目標禁止零售商 提供塑膠袋，轉而提供紙袋，每個紙袋收費10分，該提案也要求零售商清楚張貼紙袋的收費狀況，

「Better Bag」提案在郡議會獲得一致支持，環保維權民眾和團體表示，若提案通過，預計喬治王子郡每年可減少3億5300萬個塑膠袋；環保團隊「零浪費」(Zero Waste)表示，喬治王子郡眾多超商 提供塑膠袋，而88%的消費者都會使用，若能減少這部分消耗，將給環境帶來很大改變。

「馬州零售商協會」(Maryland Retail Association)代表普萊斯(Sarah Price)也支持此提案，不想為紙袋付費的民眾可自行準備購物袋，不僅能幫助民眾養成良好習慣，也能讓人人都為環保盡一分力。

喬治王子郡郡議會將在6月20日對「Better Bag」提案舉行第二次公聽會；目前馬州部分郡市也有相似規定，Laurel郡和Takoma Park市都禁止塑膠袋，蒙郡(Montgomery County)對紙袋和塑膠袋徵稅。