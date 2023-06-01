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涉校車開槍、謀殺 馬州15歲嫌被捕 面臨成年人指控

記者張筠／馬州報導
「Baby K」名為霍蘭德，日前在校車上試圖殺害一名青少年，且涉嫌殺害該青少年成年姊姊，現已被捕，面臨多項成人指控。（喬治王子郡警方提供）
「Baby K」名為霍蘭德，日前在校車上試圖殺害一名青少年，且涉嫌殺害該青少年成年姊姊，現已被捕，面臨多項成人指控。（喬治王子郡警方提供）

馬州喬治王子郡(Prince George's County)日前發生一起涉及青少年的校車攻擊案以及凶殺案，執法官員5月30日已逮捕15歲的犯罪嫌疑人霍蘭德(Kaden Dominique Holland)，該青少年因罪行嚴重，面臨成年人指控；此案令社區不安，青少年犯罪問題再度引起關注。

執法官員為保護未成年人隱私，以「Baby K」指代霍蘭德，他在5月1日和另外兩名年輕人跳上喬治王子郡公校校車，對著車內唯一的一名14歲男孩連開三槍，所幸三槍都沒有走火，警方隨後在車內發現三發實彈，其中兩名年輕人被捕，「Baby K」逃脫。

根據警方的初步調查，三名作案嫌疑人認識被害男孩，此攻擊事件由一場糾紛所致；該案發生兩天後，警方發現，該被害男孩的成年人姊姊在華府住宅被殺，而「Baby K」也是此凶殺案的嫌疑人，此前這名被殺害的女性也在校車攻擊案中面臨指控。

美國法警首都逃犯工作小組(CARFTF)5月30日下午2時40分在馬州Riverdale Park附近的Baltimore Ave逮捕「Baby K」，喬治王子郡警長阿齊茲(Malik Aziz)說，「Baby K」的犯罪行為震驚多數執法人員，「為了讓他最大程度在法律內對自己的所作所為負責，他現以成年人的身分被控一級謀殺未遂、二級謀殺未遂、襲擊他人、槍枝犯罪等指控，另外還有一些尚未確認的指控。」

「Baby K」今(6月1日)將出席聽證會，接受法官詢問，而後法官將評估他是否能被保釋。

雖然涉案的嫌疑人都已繩之以法，青少年犯罪問題仍引發社區譁然，阿齊茲說，截至5月31日，喬治王子郡今年已有84人因暴力劫車案被捕，其中51人為青少年，這是連續第三年，青少年的被捕人數超過成年人。

喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)也質疑，為何一名青少年在攻擊他人後仍在逃數周？對公眾安全帶來多大危害？

馬州州長摩爾(Wes Moore)日前也談及青少年犯罪問題，表示政府和社區必須聯合應對，慎重對待，「馬州當前的凶殺案比率是八年前的近兩倍，我們必須收緊執法，增加懲戒方案，讓青少年們知道他們必須對自己的行為負責。」

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