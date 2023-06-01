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確保911接線人力 維州阿郡新增AI服務

記者張筠／維州報導

維州阿靈頓郡(Arlington County)政府日前表示，為確保應急接線員的人力充足，該郡將使用人工智慧(AI)技術來處理非緊急事務，避免擠占911應急中心的人力，民眾若撥打郡府的非緊急號碼，將聽到系統提供的語音服務，或通過短信獲得相關信息與解答，若有需要，民眾仍可根據語音導引選擇人工服務。

阿靈頓郡官員表示，郡府即日起使用亞馬遜的「Amazon Connect」服務，民眾撥打郡府非緊急服務電話(703)558-2222後，會收到語音協助，包括自動提供信息解答，發送短信給民眾，或將電話轉接到相關部門，也可根據民眾需求轉至人工服務。

阿靈頓郡緊急信息中心執行官元薩爾(Jacob Saur)說，這項人工智慧服務包括多語言，且非常聰明，能處理幾乎所有的提問，也可與民眾對話；此系統將先試行30天，蒐集民眾和郡府工作人員的反饋，未來再進一步擴大使用，或提升服務的複雜程度。

薩爾舉例說明，若有民眾的車輛丟失，可致電諮詢，系統可生成網路報案表格，民眾可及時向警方匯報，也可查詢車輛是被執法部門拖走還是遭竊，方便下一步行動，「此技術可以減省人力，同時提高郡府服務效率。」

AI技術更新的一大目標是確保接聽911緊急電話的人力充足，薩爾表示，目前911相關的緊急案件，郡府仍維持人工服務，「用人工智慧處理非緊急案件，避免大量執法人員在線上處理自行車盜竊、道路坑洞等非緊急報案，甚至降低執法部門的應急能力。」

2021年阿靈頓郡表示，大約三成的911中心接線員未完成培訓，無法獨立完成工作，人力不足不僅造成郡府工作失序，也導致社區安全和民眾健康陷入危險，當時不少職員超時工作，白天和晚上輪流倒班也導致工作效率低，出錯率高。

阿靈頓郡官員表示，政府和執法部門不會與亞馬遜分享民眾的個人信息，因此民眾無需擔憂該人工智慧的接聽服務會侵犯個人隱私。

人工智慧 亞馬遜 AI

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